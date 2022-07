Jadwal Penyisihan Liga Champions Leg Kedua pekan ini

Bisnis.com, JAKARTA - Liga Champions Eropa musim ini sudah memulai kompetisinya namun baru pada babak kualifikasi yang sudah digelar sejak 21 Juni.

Pekan pertama Liga Champions musim ini sudah menuntaskan satu leg pertandingan yang berlangsung 6 Juli lalu.

Pekan ini kompetisi elite Eropa ini akan mempertandingkan kembali leg kedua kualifikasi yang dimulai 12 Juli nanti.

Jadwal penyisihan Liga Champions pekan ini:

Selasa 12 Juli waktu setempat dalam GMT)

Rīgas FS vs HJK (15.30)

Žalgiris vs Ballkani (16.00)

Qarabağ vs Lech Poznań (16.00)

Lincoln Red Imps vs Shkupi (16.00)

Sheriff vs Zrinjski (17.00)

KÍ vs Bodø/Glimt (18.00)

Hibernians vs Shamrock Rovers (18.00)

Tirana vs F91 Dudelange (18.00)

Sutjeska vs Ludogorets (19.00)

Víkingur Reykjavík vs Malmo FF (19.30)

Rabu 13 Juli (GMT)

Dinamo Batumi vs Slovan Bratislava (17.00)

Shakhtyor vs Maribor (17.00)

Ferencváros vs Tobol (18.00)

CFR Cluj vs Pyunik (18.30)

Linfield vs The New Saints (18.45)

