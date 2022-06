Lolos Piala Asia 2023, Asnawi Mangkualam Tulis Kalimat Sindirian

Bisnis.com, SOLO - Asnawi Mangkualam mengagetkan penggemar dengan menuliskan kalimat sindirian setelah lolos ke babak final Piala Asia 2023.

Melalui akun Instagramnya, Asnawi menodok sejumlah pihak atas kemenangan Indonesia atas Nepal pada Rabu (15/6/2022) dini hari tadi.

"Diremehkan oleh bangsa-nya sendiri," tulisnya.

Kalimat tersebut dibubuhkannya sebagai pengiring foto timnas Indonesia di Kuwait. Dalam foto tersebut, timnas berfoto bersama pelatih, staff, serta para penggemar yang menonton.

Asnawi yang sekarang menjadi pemain Ansan Greeners itu pun layak dinobatkan menjadi man of the match dalam laga Indonesia vs Nepal tadi malam.

Pasalnya, ia terus memberikan umpanan ciamik untuk kawan-kawannya hingga akhirnya dapat membobol gawang lawan.

Asnawi dua kali memberikan umpan di babak pertama. Lewat umpan silangnya, Dimas Drajad sukses mencetak gol.

Selanjutnya, umpan datarnya ditangkap dengan sangat bagus oleh Witan Sulaeman hingga Indonesia dapat menembus gawang lawan lagi.

Ia pun juga berhasil mencetak dua gol untuk Indonesia melalui tendangan individunya.

Dalam laga kualifikasi tersebut, Indonesia pun sukses mencetak sejarah dengan menorehkan skor 7-0 tanpa perlawanan.

Indonesia pun didapuk menjadi runner-up terbaik, setelah puasa dari laga Piala Asia selama 15 tahun.

