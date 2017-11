Striker Juventus Gonzalo Higuain (kanan) sesaat setelah mencetak gol ke gawang Benevento. - Reuters/Massimo Pinca

Bisnis.com, JAKARTA - Juventus naik ke posisi dua klasemen sementara Serie A Italia dengan menggeser Inter Milan ke posisi ketiga setelah mengalahkan Benevento dengan skor 2-1 dalam pertandingan pekan ke-12 di Stadion Allianz di Turin.

Bianconeri mengumpulkan 31 poin, unggul satu angka dari Inter Milan yang duduk di posisi tiga seusai ditahan imbang Torino 1-1. Juventus pun hanya berjarak satu poin dari pemuncak klasemen Napoli.

Sedangkan Benevento berada di dasar klasemen tanpa meraih poin, atau selalu kalah dari 12 laga liga.

Juventus sempat tertinggal 0-1 saat pemain Benevento, Amato Ciciretti, mencetak gol dari tendangan bebas pada menit 19.

Tuan rumah baru bisa menyamakan kedudukan 1-1 pada babak kedua saat Gonzalo Higuain melepaskan tembakan melambung dari dalam kotak penalti sesaat setelah menerima umpan balik dari pemain Prancis, Blaise Matuidi, pada menit 57.

Gol kemenangan yang dinanti fans tuan rumah akhirnya hadir dari sundulan Juan Guillermo Cuadrado yang meneruskan umpan diagonal Alex Sandro dari sisi kiri pada menit 66. Skor 2-1 bertahan hingga pertandingan selesai.

Sementara itu, di Stadion Giuseppe Meazza di San Siro, Milan, tuan rumah Inter Milan nyaris menelan kekalahan perdana di Serie A musim ini.

Sempat tertinggal dari tamunya Torino pada menit ke-59 lewat Iago Falque, Inter akhirnya bisa menjadikan nskor akhir 1-1 melalui kontribusi gol Eder Citadin Martins 11 menit jelang laga usai setelah memaksimalkan assist kapten tim Mauro Icardi.

Dengan hasil dua olaga itu, Inter turun satu setrip ke posisi ketiga dan Juve naik satu setrip ke posisi kedua. Nilai Juve 31, sedangkan Inter 30.

Namun, Inter tetap menjadi satu dari dua tim yang belum tersentuh kekalahan bersama pemuncak klasemen sementara Napoli yang juga dipaksa main seri pekan ini.

Napoli mendominasi permainan dengan penguasaan bola hingga 65 persen di Stadion Marc Antonio Bentegodi saat jumpa tuan rumah Chievo Verona, namun hingga laga usai tak ada gol tercipta. Napoli tetap di posisi teratas dengan nilai 32.

Hasil pekan ke-12 yang berakhir Senin pagi WIB (6/11/2017): Bologna 2 vs Crotone 3; Genoa 0 vs Sampdoria 2; Inter Milan 1 vs Torino 1; Cagliari 2 vs Hellas Verona 1; Chievo Verona 0 vs Napoli 0; Fiorentina 2 vs AS Roma 4; Juventus 2 vs Benevento 1; Atalanta Bergamo 1 vs SPAL 1; Sassuolo 0 vs AC Milan 2; Lazio vs Udinese (ditunda akibat cuaca buruk).

Sumber : Reuters & Antara/Live Score