Gelandang serang Real Madrid Marco Asensio selepas menjebol gawang Las Palmas. - Reuters/Sergio Perez

Bisnis.com, JAKARTA - Real Madrid akhirnya keluar dari rentetan hasil buruk setelah mengalahkan Las Palmas dengan skor telak 3-0 pada lanjutan Divisi Primer La Liga Spanyol pekan ke-11 di Stadion Santiago Bernabeu, Senin pagi WIB (6/11/2017).

Real Madrid, sang juara bertahan, sebelumnya mengalami kekalahan memalukan antara lain saat ditaklukkan Tottenham Hotspur 1-3 di Liga Champions Eropa dan kalah 1-2 dari Girona di La Liga.

Akibatnya, Los Blancos pun tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen sementara Barcelona yang mengumpulkan 31 poin dan selisih empat angka dari Valencia yang duduk di peringkat kedua.

Pada jalannya laga, Los Blancos memimpin 1-0 berkat sundulan Casemiro pada situasi kemelut pasca tendangan sudut di menit 41.

Tendangan roket dari Marco Asensio menggandakan keunggulan Real Madrid pada menit 56. Gol itu bermula dari tendangan bebas Toni Kross yang ditinju kiper Las Palmas Raul Lizoain. Bola jatuh di kaki Asensio yang langsung melepaskan tembakan keras.

Walaupun tidak mencetak gol, pemain bintang Cristiano Ronaldo memasok assist untuk gol Isco Alarcon pada menit 74. Ronaldo yang berlari dari sisi kanan memberikan umpan kepada Isco yang merangsek ke mulut pertahanan Las Palmas kemudian melepaskan tembakan first time.

Meski menang, Madrid tetap di peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan nilai 23, sama dengan Atletico Madrid di peringkat keempat, tetapi Madrid unggul selisih gol 13 berbanding 10.

Hasil lengkap pekan ke-11: Real Betis 2 vs Getafe 2; Valencia 3 vs Leganes 0; La Coruna 0 vs Atletico Madrid 1; Deportivo Alaves 1 vs Espanyol 0; Barcelona 2 vs Sevilla 1; Levante 1 vs Girona 2; Celta Vigo 3 vs Athletic Bilbao 1; Real Sociedad 3 vs Eibar 1; Villarreal 2 vs Malaga 0; Real Madrid 3 vs Las Palmas 0.

Sumber : Reuters, Soccerway, & Antara/Sky Sports