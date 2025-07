Calon Lawan Timnas Indonesia di Semifinal Piala AFF U-23 2025, Ada Juara Bertahan?

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Indonesia berhasil menjadi juara Grup A Piala AFF U-23 2025 setelah imbang melawan Malaysia 0-0 pada Senin (21/7/2025).

Dengan ini, Indonesia pun lolos ke babak semifinal dan akan bertemu dengan pemenang Grup A untuk bisa lolos ke partai final.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mensyukuri lolosnya Garuda Muda ke Semifinal AFF Asean Cup U-23. Namun, dia turut menyoroti finishing atau penyelesaian akhir skuad Garuda Muda.

Dia berpandangan Indonesia seharusnya bisa menang atas Malaysia, tetapi banyak peluang yang terbuang.

"Sebenarnya ada beberapa peluang tadi sepertinya bisa [jadi gol] cuma mereka terburu-buru saya rasa. Sama seperti game lawan Filipina juga terburu-buru. Sayang," ujar Erick usai pertandingan Indonesia U-23 vs Malaysia U-23, Senin (21/7/2025).

Dirinya berharap hal ini dapat menjadi evaluasi tim, terutama kala nanti tampil di Semifinal.

Adapun calon lawan Indonesia di semifinal masih belum terlihat. Pasalnya Skuad Garuda akan berhadapan dengan juara Grup C atau runner up Grup B/C.

Sehingga kemungkinan akan ada empat tim yang berpeluang bertemu Indonesia di semifinal.

Dari Grup C, Thailand dan Myanmar akan memperebutkan gelar juara dan menempati puncak klasemen.

Sedangkan di Grup B, Kamboja dan Vietnam akan berebut posisi runner up. Apabila Kamboja menang, maka Vietnam akan jadi runner up Grup B.

Namun calon lawan untuk runner up Grup B atau C ini akan dihitung sebagai runner up terbaik. Sehingga mereka juga diadu berdasarkan jumlah poin, selisih gol, gol yang dicetak, kemenangan, hingga poin kedisiplinan.