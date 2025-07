Jadwal Lengkap Pemain Indonesia di Babak Pertama China Open 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Pemain Indonesia akan langsung menghadapi lawan tangguh pada babak pertama China Open 2025 di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jiangsu, China, 22–27 Juli.

Berdasarkan laman resmi BWF, Senin, di sektor tunggal putra, Alwi Farhan mendapat tantangan berat dengan langsung bertemu unggulan pertama asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn, dalam pertemuan perdana mereka di level senior.

Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting kembali dipertemukan dengan wakil Singapura, Loh Kean Yew. Dari sembilan kali pertemuan sebelumnya, Ginting unggul 6-3.

Namun, pada pertemuan terakhir di Super 750 French Open 2024, Ginting harus mengakui keunggulan Loh dalam pertarungan tiga gim dengan skor 16-21, 21-18, 16-21.

Unggulan keempat Jonatan Christie akan berjumpa wakil Singapura lainnya, Jia Heng Jason Teh. Dalam dua pertemuan sebelumnya, Jojo, sapaan akrab Jonatan, selalu menang, termasuk di Super 1000 Indonesia Open 2025 dengan skor 8-21, 21-11, 21-12.

Di sektor tunggal putri, unggulan kedelapan Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi pemain Jepang Kaoru Sugiyama. Ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain.

Kemudian Putri Kusuma Wardani, akan menghadapi Sim Yu Jin asal Korea Selatan. Meski secara rekor pertemuan tertinggal 1-2, Putri menang dalam pertemuan terakhir di Super 300 Korea Masters 2024 dengan skor ketat 21-16, 12-21, 24-22.

Untuk sektor ganda putra, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani yang menempati unggulan ketujuh akan melawan pasangan Amerika Serikat, Chen Zhi Yi/Presley Smith.

Pasangan Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, akan ditantang ganda Malaysia, Choong Hon Jian/Muhammad Haikal.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana yang menjadi unggulan kedelapan, kembali menghadapi pasangan Jepang Takumi Nomura/Yuichi Shimogami. Pada pertemuan sebelumnya di Kejuaraan Asia 2025, Leo/Bagas menang dua gim langsung 22-20, 21-17.

Di sektor ganda putri, Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan menghadapi unggulan ketujuh asal Korea Selatan, Kim Hye Jeong/Kong Hee Yong.

Sementara pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi akan berjumpa wakil Taiwan, Sung Shou Yun/Yu Chien Hui.

Dari nomor ganda campuran, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja akan menghadapi pasangan India, Ashith Surya/Amrutha Pramuthesh, pada laga perdana.

Pasangan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu kembali bertemu unggulan keenam asal Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie.

Sebelumnya, Jafar/Felisha mencatat kemenangan dalam pertemuan terakhir mereka di Kejuaraan Asia 2025 dengan skor 21-15, 21-11.

Satu lagi wakil Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, akan berhadapan dengan ganda China Cheng Xing/Zhang Chi.

Kemenangan terakhir diraih Amri/Nita atas pasangan tersebut di babak pertama Super 750 Japan Open 2025 pekan lalu dengan skor 21-10, 21-19.

China Open 2025 menjadi salah satu turnamen penting dalam kalender BWF World Tour karena statusnya sebagai turnamen level Super 1000 dengan hadiah total mencapai 2 juta dolar AS (sekitar Rp32,6 miliar).

Jadwal lengkap wakil Indonesia di babak pertama China Open 2025:

Tunggal Putra

Jonatan Christie [4] vs Jia Heng Jason Teh (Singapura)

Anthony Sinisuka Ginting vs Loh Kean Yew (Singapura)

Alwi Farhan vs Kunlavut Vitidsarn [1] (Thailand)

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung [8] vs Kaoru Sugiyama (Jepang)

Putri Kusuma Wardani vs Sim Yu Jin (Korea Selatan)

Ganda Putra

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri vs Choong Hon Jian/Muhammad Haikal (Malaysia)

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana [8] vs Takumi Nomura/Yuichi Shimogami (Jepang)

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani [7] vs Chen Zhi Yi/Presley Smith (Amerika Serikat)

Ganda Putri

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi vs Sung Shou Yun/Yu Chien Hui (Taiwan)

Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Kim Hye Jeong/Kong Hee Yong [7] (Korea Selatan)

Ganda Campuran

Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja vs Ashith Surya/Amrutha Pramuthesh (India)

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie [6] (Malaysia)

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah vs Cheng Xing/Zhang Chi (China)