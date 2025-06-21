Hasil Sprint Race MotoGP Italia 2025: Comeback! Marc Marquez Juara

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Sprint Race MotoGP Italia 2025, pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez berhasil menjadi juara usai mengungguli sang adik, Alex Marquez.
Berlomba di Sirkuit Mugello, Italia, Sabtu (21/6/2025) malam, Marc Marquez meski sempat tertinggal selepas start dilaksanakan.
Marc Marquez sedikit terlambat saat lampu hijau start menyala. Alhasil, pembalap asal Spanyol itu sempat berada di posisi empat di belakang pembalap Yamaha, Fabio Quartararo.
Marc kemudian bisa melewati Quartararo. Sementara itu rekan Marc, Francesco Bagnaia memimpin lomba diikuti Alex Marquez.
Marc kemudian bisa mengambil alih lomba saat membalap Bagnaia dan Alex Mrquez di lap kedua.
Marc Marquez yang meraih pole position akhirnya bisa merebut gelar juara Sprint race MotoGP Italia 2025 setelah tidak terkejar hingga balapan berakhir.
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Posisi dua ditempati Alex Marquez, dan posisi tiga dihuni Bagnaia.
Hasil Sprint Race MotoGP Italia 2025:
1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25)
2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)
3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25)
Hasil Kualifikasi MotoGP Italia 2025:
1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25)
2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25)
3 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)
4 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)
5 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16)
6 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24)
7 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25)
8 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16)
9 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1)
10 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Factory (RS-GP25)
11 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
12 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)
13 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1)
14 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V)
15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)
16 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16)
17 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1)
18 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V)
19 Takaaki Nakagami JPN Honda HRC Castrol (RC213V)
20 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25)
21 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
22 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)