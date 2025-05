Profil Sange Sherpa, Pemenang Rinjani100 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pelari asal Nepal, Sange Sherpa berhasil mempertahankan gelar juara Rinjani100 2025. Pelari berusia 43 tahun itu menjadi juara usai mengalahkan ratusan peserta lainnya.

Sange Sherpa menjadi juara Rinjani100 2025 kategori 162 km usai menempuh waktu selama 41 jam 4 menit 32 detik di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok.

Bagi Sherpa, ini adalah gelar keduanya di Rinjani100 setelah pada tahun lalu juga merebut juara yang sama.

Tahun lalu, Sherpa menjadi juara di Rinjani100 dengan catatan waktu 40 jam 31 menit 14 detik.

"Ini momen di mana saya katakan, saya suka menderita," tulis Sherpa dalam akun media sosialnya usai menjadi juara di Rinjani100 2025.

"Big shoutout to @sange__sherpa the first to finish the Rinjani100 162KM! He crossed the line after 41:04:32!

Congratulations, Sange Sherpa!," tulis akun resmi Rinjani100.

Sange Sherpa bukan nama baru dalam lomba ultra-trail kelas dunia. Sebelum mengikuti Rinjani100, Sange Sherpa sudah berhasil menjadi juara dua di Amazean Jungle Trail yang digelar di Thailand pada 3 Mei lalu.

Sherpa menempuh jarak sejauh 97 kilo meter dengan waktu waktu selama 17:36:31.

Selain Rinjani, Sange Sherpa sebelumnya juga sudah menaklukkan Gunung Emei di China. Sherpa merebut medali perak usai bersaing dengan pelari tuan rumah, Ll Ke.

Dalam lomba bertajuk Ultra Trail Mt Emei dengan jarak 100 km, Sange Sherpa berhasil menyelesaikan lomba yang dilaksanakan pada 19-20 April,

Sange Sherpa kini memiliki skor ITRA sebesar 833, menduduki peringkat #2 di Nepal dan #58 di Asia.

Prestasi Sange Sherpa di lomba ultra trail:

Amazean Jungle Thailand by UTMB 2025 - BETONG 100M

05.02.2025

109 KM-17:36:31-2 / 60 (Jarak-waktu-posisi/peserta)

Tenerife Bluetrail by UTMB 2025 - TENERIFE BLUETRAIL 110k

03.28.2025

110 KM-14:51:57-11 / 325

Trail du Cirque du Fer à Cheval 2025 - Trail 80 km

03.22.2025

81 KM-08:45:42-7 / 259

Anta Hong Kong 100 ultra 2025 - Anta Hong Kong 100 Full-100

01.18.2025

102 KM-13:22:21-45 / 1512

Chiangmai Thailand by UTMB® 2024 - TRANS-INT 160

12.06.2024

172 KM-27:00:31-17 / 233

Vietnam Mountain Marathon 2024 - Ultra 100 miles

11.29.2024

161 KM-29:03:49-2 / 105

Malaysia Ultra-Trail by UTMB 2024 - MY100

11.16.2024

98 KM-16:00:39-8 / 58

Humani'Trail 2024 - TRAIL DU TAKIN

09.21.2024

42 KM-05:02:37-2 / 158

Grand Raid des Pyrénées 2024 - Ultra 160

08.23.2024

160 KM-27:02:33-4 / 239

MONTREUX TRAIL FESTIVAL / CROSSING SWITZERLAND 2024 - Crossing Switzerland

07.20.2024

396 KM- 80:39:00-2 / 187