Jadwal MotoGP Amerika 2025: Marc Marquez Tak Tersentuh

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal MotoGP Amerika Serikat 2025 digelar pada Senin (31/3/2025) malam. Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez menjadi favorit untuk memenangi MotoGP Amerika 2025.

MotoGP Amerika Serikat (AS) 2025 akan digelar di Circuit of The Americas (COTA), Austin, pada Senin dini hari.

Sebelum balapan resmi, para pembalap telah menjalani agenda Sprint Race MotoGP Amerika 2025.

Marquez tampil cemerlang dengan mengasapi adiknya, Alex Marquez, dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia.

Pembalap asal Spanyol tersebut menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 20 menit 29,509 detik.

Ini adalah kemenangan sprint ketiga bagi Marquez dalam MotoGP 2025, setelah edisi GP Thailand dan Argentina.

Marquez menyatakan bakal berusaha lebih konsisten selama balapan setelah menunjukkan performa impresif di Sprint Race dan menempati pole position pada kualifikasi MotoGP Amerika Serikat 2025.

"Saya tampil cepat sekarang, tetapi saya berusaha lebih konsisten menjaga kecepatan agar bisa lebih baik," kata Marc Marquez dikutip dari laman MotoGP, Minggu (30/3/2025).

Dengan hasil impresif tersebut, Marquez menjadi unggulan dalam balapan MotoGP Amerika Serikat 2025.

Pembalap 32 tahun itu juga masih memimpin klasemen pembalap MotoGP dengan 86 poin.

Di bawah Marc ada Alex Marquez yang juga kembali finis di podium kedua seperti pada dua grand prix sebelumnya. Alex kini mengoleksi 67 poin atau 19 poin di bawah kakaknya.

Posisi ketiga ditempati Francesco "Pecco" Bagnaia yang baru saja menempati tempat ketiga sprint race MotoGP AS.

Pecco mengumpulkan total 50 poin, dengan terus dibayangi pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Franco Morbidelli dengan selisih 8 poin dan menempati peringkat keempat.

