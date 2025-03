Lancar, Link Live Streaming Latihan MotoGP Amerika 2025 29 Maret

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - MotoGP Amerika 2025 menjadi seri ketiga yang dilangsungkan akhir pekan ini setelah GP Thailand dan GP Argentina.

MotoGP Amerika Serikat 2025 digelar di Sirkuit Amerika atau COTA (Circuit of the Americas), Austin, Texas.

Di sirkuit ini, pembalap Ducati Marc Marquez berpeluang besar melanjutkan kemenangannya setelah merajai seri Thailand dan Argentina.

Hal ini dikarenakan Marquez masih sangat dominan di sirkuit ini, dengan rekor tujuh kemenangan dan tujuh kali pole position. Catatan ini menjadi catatan terbaik seorang pembalap di COTA.

Selain Marquez, potensi kejutan di sirkuit ini juga bisa datang dari pembalap Maverick Vinales yang belum "nyetel" dengan motor barunya dari Red Bull KTM Tech3, yang dari dua seri mendapatkan posisi finis terbaiknya di P12.

Pada balapan di Amerika nanti, Vinales berpeluang untuk setidaknya tampil lebih baik karena ia pernah merajai sirkuit ini pada musim lalu saat bersama Aprilia. Saat itu, Vinales menyapu bersih Sprint dan balapan utama dengan kemenangan.

Tak hanya menang di dua sesi balapan, pembalap asal Spanyol itu juga memegang rekor all time lap record dan best pole dengan 2 menit 0,864 detik, serta best race lap dengan 2 menit 2,275 detik yang diraihnya pada 2024. Pada musim sebelumnya, Vinales juga mencatatkan rekor top speed dengan 356,4 km/h di musim 2023.

MotoGP Amerika akan dimulai pada hari ini pukul 22.45-23.30 WIB dengan sesi latihan bebas 1 dan akan berakhir pada Senin (31/3) pada balapan utama 20 lap pukul 02.00 WIB dini hari.

Berikut jadwal lengkap MotoGP Amerika 2025:

Jumat (28/3)

Latihan bebas 1, pukul 22.45-23.30 WIB

Sabtu (29/3)

Latihan, pukul 03.00-04.00 WIB

Latihan bebas 2, pukul 22.10-22.40 WIB

Kualifikasi 1, pukul 22.50-23.05 WIB

Kualifikasi 2, pukul 23.15-23.30 WIB

Minggu (30/1)

Sprint 10 lap, pukul 03.00 WIB

Pemanasan, pukul 21.40-21.50 WIB

Senin (31/3)

Race 20 lap, pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Latihan MotoGP Amerika 2025 29 Maret:

https://www.vidio.com/live/17139-spotv?schedule_id=4173951