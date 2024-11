Beda Cerita Selebrasi Duduk Christiano Ronaldo vs Marselino Ferdinan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Marselino Ferdinan melakukan selebrasi duduk seusai membungkam Timnas Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa (21/11/2024).

Brace dari pemain Oxford United tersebut membuat Indonesia memiliki kesempatan untuk melaju ke babak empat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Seusai mencetak gol kedua di menit ke-57, Marselino langsung melakukan selebrasi duduk, lengkap dengan bola di bawah kakinya.

Ia langsung dikeburungi oleh fotografer lapangan dan mendapat sorakan dari supporter yang datang.

Selebrasinya itu kemudian viral di media sosial dan menjadi bahan gurauan netizen Indonesia. Mereka ramai-ramai menggunakan foto Marselino dengan tulisan "Santai dulu nggak, sih".

Seusai laga, Marceng-sapaan akrabnya-langsung mengklarifikasi maksud selebrasi yang dibuatnya.

Ia mengaku bahwa ia biasa melakukan selebrasi selepas mencetak gol. Hal itu juga dilakukannya saat bermain untuk Timnas U-23 dan Piala Asia U-23.

"Selebrasi tidak ada maksud apa-apa. Itu natural saya saja. Biasa saja lakukan di Piala Asia," katanya di hadapan wartawan.

Kemudian di akun Instagramnya, pemain jebolan Persebaya itu mengatakan bahwa ia akan melakukannya 10 kali bila ia bisa.

"Aku akan melakukannya 10x jika perlu," tulisnya di akun Instagram @marselinoferdinan10 pada Rabu (20/11/2024).

Ternyata selebrasi Marceng ini memang terinspirasi dari idolnya, Christiano Ronaldo. Selebrasi tersebut dinamakan Take a Seat.

Saat melakukannya, Ronaldo menuju pembatasan lapangan an duduk di atas papan sponsor. Ia pun memasang gaya melipat tangan di dada sembari tersenyum ke arah kamera.

Ronaldo melakukan selebrasi Take a Seat seusai mencetak hattrick saat berhadapan dengan Atletico Madrid di leg pertama babak semifinal Liga Champions 2016/2017.

Selebrasi Take a Seat milik Ronaldo ini pun masuk dalam daftar selebrasi paling ikonik yang pernah dilakukannya selain Siu, Calma, dan It's Me.