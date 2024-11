Jadwal Liga Europa, Jumat (8/11): Man United vs PAOK, Lazio vs FC Porto

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Liga Europa atau Europa League memasuki pekan keempat dan diawali oleh pertandingan antara Besiktas menghadapi Malmo FF, Kamis.

Sementara itu, sejumlah laga juga akan tersaji pada Jumat dini hari WIB, dengan total akan menyajikan total 17 partai di fase liga.

Manchester United akan ditantang PAOK pada pertandingan keempat yang berlangsung di Old Traffor, Manchester, Jumat pukul 03.00 WIB. Setan Merah dalam tiga pertandingan terakhir di Liga Europa belum pernah sekali pun memperoleh kemenangan usai menelan tiga kali seri.

Bruno Fernandes dan kawan-kawan juga sedang dalam performa yang belum stabil meski telah sempat berganti kursi kepelatihan dari Erik ten Hag kini ke caretaker Ruud Van Nistelrooy. Di kubu PAOK juga sedang dalam kondisi kurang baik usai belum pernah menang dengan hanya mengemas satu seri dan dua kekalahan di Liga Europa.

Bermain di hadapan publik sendiri, Manchester United tentu berambisi mengamankan tiga poin penuh meski dipastikan tak akan diperkuat oleh sejumlah pemain yakni Antony, Harry Maguire, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Christian Eriksen, dan Lenny Yoro yang masih dalam proses penyembuhan cedera.

Sedangkan di kubu tim tamu, PAOK dipastikan tak akan membawa Giannis Konstantelias, Jiri Pavlenka, dan Antonis Tsiftsis menuju Manchester karena dalam proses pemulihan cedera.

Di laga lainnya mempertemukan Tottenham Hotspur yang akan bertandang ke markas Galatasaray di Rams Park, Istanbul, Jumat pukul 00.45 WIB.

The Lily Whites kini menjadi salah satu tim yang menyapu bersih tiga pertandingan di Liga Europa. Selain itu tim asuhan Ange Postecoglou dalam form yang mulai positif usai mengamankan dua kemenangan menghadapi Manchester City dan Aston Villa.

Di kubu tuan rumah, Galatasaray juga dalam performa yang impresif di Liga Europa usai mengamankan dua kemenangan dan satu hasil seri. Selain itu Galatasaray menatap laga kali ini dengan catatan belum terkalahkan dalam 11 pertandingan di semua kompetisi musim ini.

Jadwal Liga Europa, Jumat (8/11):

Pukul 00.45 WIB

Olympiakos vs Rangers

Royale Union vs AS Roma

Eintracht Frankfurt vs Slavia Praha

Galatasaray vs Tottenham Hotspur

Elfsborg vs Braga

Ludogorets vs Athletic Bilbao

FCSB vs Midtjylland

​​​​​​​Bodo/Glimt vs Qarabag

​​​​​​​Nice vs Twente

​​​​​​​

Pukul 03.00 WIB

Lazio vs FC Porto

Manchester United vs PAOK

​​​​​​​Ajax vs Maccabi Tel Aviv

​​​​​​​Dynamo Kiev vs Ferencvaros

​​​​​​​AZ Alkmaar vs Fenerbahce

​​​​​​​Plzen vs Real Sociedad

​​​​​​​Hoffenheim vs Lyon

​​​​​​​RFS vs Anderlecht