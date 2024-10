Prediksi Skor Arab Saudi vs Jepang 11 Oktober: Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Pertarungan sengit akan terjadi antara Arab Saudi menjamu Jepang dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat (11/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pertarungan sengit akan terjadi antara Arab Saudi menjamu Jepang dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat (11/10/2024), pukul 01.00 WIB, di King Abdullah Sports City (Jeddah).

Timnas Arab Saudi yang dilatih Roberto Mancini berhasil keluar dari lubang jarum saat menang tipis atas China di pertandingan sebelumnya.

Padahal saat itu Arab Saudi harus bermain dengan 10 orang dari pertengahan babak pertama.

Kemenangan tersebut sekaligus memupus keraguan akan kemampuan timnas Arab Saudi yang di laga sebelumnya ditahan imbang 1-1 oleh Indonesia.

Kemenangan atas China membuat Arab Saudi ada di peringkat kedua Grup C dengan empat angka di bawah timnas Jepang yang mengkoleksi enam poin.

Pertarungan Arab Saudi vs Jepang akan menentukan siapa yang akan memimpin Grup C. Jika Arab Saudi menang, maka The Green Falcon akan menggusur tim Samurai Biru dari puncak klasemen.

Namun misi Arab Saudi tidak akan mudah, pasalnya timnas Jepang yang diperkuat sejumlah pemain top seperti Takefusa Kubo, Wataru Endo, Takumi Minamino, dan Ritsu Doan tengah on fire.

Dalam lima laga yang sudah dijalani, timnas Jepang selalu memetik kemenangan termasuk saat membantai China 7-0 dan membekap Bahrain 5-1.

Timnas Jepang yang diasuh Hajime Moriyasu selalu tampil spartan dan "tidak bisa diam" di setiap laga. Pergerakan tanpa bola para pemain Jepang yang dinamis selalu merepotkan para musuhnya.

Jika Arab Saudi tidak bisa mengantisipasi permainan Jepang, bukan tidak mungkin tim Samurai Biru kembali mendulang tiga poin di laga nanti.

Lima pertandingan timnas Arab Saudi:

Lima pertandingan timnas Jepang:



Prediksi Susunan Pemain Arab Saudi vs Jepang:

Timnas Arab Saudi:

21 Mohammed Al Owais, 14 Hassan Kadish, 4 Ali Lajami, 17 Hassan Tambakti, 12 Saud Abdulhamid, 10 Salem Al Dawsari, 23 Mohamed Kanno, 8 Abdulelah Al Malki, 13 Nasser Al Dawsari, 9 Feras Al Brikan, 20 Abdullah Al Hamddan

Coach: R. Mancini

Timnas Jepang:

1 Z. Suzuki, 3 S. Taniguchi, 16 K. Machida, 4 K. Itakura, 6 W. Endō, 8 T. Minamino, 10 R. Doan, 15 D. Kamada, 7 K. Mitoma, 5 H. Morita, 9 A. Ueda

Coach: H. Moriyasu

Head to Head Arab Saudi vs Jepang:

Klasemen Grup C Kualfikasi Piala Dunia 2026

# Team MP P 1 Japan 2 6 2 Saudi Arabia 2 4 3 Bahrain 2 3 4 Indonesia 2 2 5 Australia 2 1 6 China PR 2 0

Prediksi Skor Arab Saudi vs Jepang 11 Oktober:

Skor Arab Saudi vs Jepang 1-1

Skor Arab Saudi vs Jepang 2-1

Skor Arab Saudi vs Jepang 1-3