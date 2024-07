Messi dan Suarez Batal Tampil di MLS All Star, Gagal Setim dengan Maarten Paes

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Klub Inter Miami mengonfirmasi bahwa Luis Suarez dan Lionel Messi batal bermain di MLS All Star. Kedua pemain bintang itu gagal bermain setim dengan kiper berdarah Indonesia, Maarten Paes.

Inter Miami merilis pernyataan tentang kondisi Lionel Messi dan Luis Suarez yang urung tampil di MLS All Star.

Messi dan Suarez mengalami cedera sehingga dipastikan tak bisa ikut bertanding melawan tim All Star Liga Meksiko.

"Leo Messi akan absen di laga All Star karena mengalami cedera pergelangan kaki, sedangkan Luis Suarez yang baru saja kembali dari tugas internasional setelah 40 hari jauh dari klub juga akan absen di laga All Star karena merasa tidak nyaman dengan kondisi lutut," bunyi pernyataan Inter Miami.

Messi mengalami cedera ankle di final Copa America 2024 saat menghadapi Kolombia. Pada laga tersebut Messi ditarik keluar pada menit ke-66 akibat cedera yang membuat pergelangan kakinya bengkak itu.

Adapun Suarez juga ambil bagian di Copa America 2024. Walaupun, eks pemain Barcelona ini lebih banyak menjadi pemain pengganti lantaran kondisinya yang kurang fit.

Dengan kabar ini, Messi dan Suarez pun batal bermain satu tim dengan kiper berdarah Indonesia, Maarten Paes.

Paes memenangi voting untuk masuk ke daftar pemain MLS All Star, bersanding dengan pemain-pemain bintang seperti Messi, Suarez, Sergio Busquets, dan Jordi Alba.

Paes yang membela Dallas FC juga menunjukkan performa apik di MLS musim ini. Hal itu membuat namanya dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Eropa.

Selain gerbong eks Barcelona itu, MLS All Star juga akan diperkuat oleh pemain-pemain bintang seperti Federico Bernardeschi, Riqui Puig, dan Christian Benteke.

Laga MLS All Star vs MX All Star akan digelar pada Kamis (25/7/2024) pagi WIB. Pemilihan pemain yang tampil di MLS All Star adalah berdasarkan voting dari penggemar.