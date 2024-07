Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Piala AFF U-19 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan bermain di Piala AFF U-19 2024 yang berlangsung di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli mendatang.

Sebanyak 12 tim dari Asia Tenggara akan saling sikut memperebutkan gelar juara pada turnamen yang akan dilangsungkan di Stadion Gelora 10 November dan Gelora Bung Tomo, Surabaya tersebut.

Berstatus sebagai tuan rumah, Indonesia U-19 menempati grup A bersama dengan Timor Leste, Kamboja dan Filipina.

Sementara itu di grup B terdapat Australia, Laos, Myanmar dan Vietnam. Lalu di grup C dihuni oleh Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam dan Singapura.

Indonesia baru mengangkat satu kali gelar juara pada tahun 2013. Sementara Vietnam dan Australia, yang notabene peserta undangan, menjadi tim tersukses dengan koleksi lima kali gelar juara.

Pergelaran Piala AFF U-19 akan dibuka dengan mempertemukan Timor Leste menghadapi Kamboja di Gelora Bung Tomo pada Rabu (17/7) sore WIB.

Skuad Garuda Muda nantinya akan melakoni laga perdana menghadapi Filipina di stadion yang sama pada Rabu malam WIB.

Jadwal Indonesia di penyisihan grup Piala AFF U-19:

1. Indonesia vs Filipina - Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (17/7) pukul 19.30 WIB.

2. Kamboja vs Indonesia - Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (20/7) pukul 19.30 WIB.

3. Indonesia vs Timor Leste - Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa (23/7) pukul 19.30 WIB.