Hasil Austria vs Prancis Babak Pertama: Tim Ayam Jantan Unggul Berkat Gol Bunuh Diri

Berikut hasil Timnas Austria vs Prancis yang berakhir 0-1 pada babak pertama berkat gol bunuh diri di Euro 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Prancis unggul 1-0 atas Austria pada babak pertama Euro 2024 lewat gol bunuh diri Maximilian Wober.

Timnas Austria menghadapi Prancis dalam matchday pertama Grup D Euro 2024 di Dusseldorf Arena, Selasa (18/6/2024) dini hari.

Prancis memegang kendali serangan sejak awal pertandingan. Kombinasi umpan-umpoan pendek diperagakan anak asuh Didier Deschamps.

Peluang didapatkan Les Bleus pada menit kelima lewat bola mati. Namun tendangan bebas Antoine Griezmann masih bisa disapu bek Austria.

Kylian Mbappe nyaris membawa Prancis unggul pada menit kesembilan. Tanpa pengawalan di sisi kiri, Mbappe merangsek ke kotak penalti. Sepakannya terarah namun bisa ditepis kiper Austria Patrick Pentz hingga berbuah tendangan penjuru.

Hingga menit kesepuluh Austria tak mampu menyusun serangan dan melepaskan tembakan ke pertahanan Prancis.

Prancis kembali mendapat peluang pada menit ke-13. Kali ini akselerasi Theo Hernandez diakhiri umpan silang yang tak menemui rekannya. Bola bergulir di mulut gawang.

Austria perlahan keluar dari tekanan setelah menit ke-20. Akselerasi Florian Grillitsch dari sisi kiri hampir membahayakan pertahanan Prancis sebelum bisa dipotong oleh Dayot Upamecano.

Prancis memang lebih dominan dalam penguasaan bola, namun mereka belum mampu membuat banyak peluang berbahaya.

Austria melepaskan tembakan ke gawang pertama pada menit ke-32. Kesalahan koordinasi bek Prancis dimanfaatkan oleh Konrad Laimer yang menembak bola dari jarak dekat namun bisa diamankan kiper Prancis Mike Maignan.

Austria kembali mengancam lewat serangan balik pasca tendangan bebas Prancis yang gagal. Hanya saja, upaya Laimer berakhir dengan bola dalam pelukan Maignan.

Memasuki pertengahan babak pertama Austria mulai menemukan ritme permainan. Kali ini peluang didapatkan oleh Christoph Baumgartner yang berhadapan one on one lawan Maignan.

Beruntung bagi Prancis, tendangan Baumgartner bisa dimentahkan dan berujung tendangan gawang.

Saat Austria getol menyerang, Prancis justru mencuri gol pada menit ke-38. Bunuh diri Maximilian Wober membuat Prancis memimpin 1-0.

Diawali pergerakan Mbappe yang pindah ke sisi kanan, bola dioper ke tengah kotak penalti dan tandukan Wober justru mengarah ke gawang sendiri.

Tertinggal 1 gol Austria meningkatkan tekanan dan bermain lebih menyerang. Namun hingga babak pertama usai tak ada gol tambahan yang tercipta. Prancis unggul 1-0 pada paruh pertama.

Susunan Pemain Austria vs Prancis:

Austria (4-2-3-1): Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, Maximilian Wober, Phillip Mwene; Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer; Konrad Laimer, Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch; Michael Gregoritsch.

Pelatih: Ralf Rangnick

Prancis (4-3-3): Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez; N'Golo Kante, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann; Ousmane Dembele, Marcus Thuram, Kylian Mbappe.

Pelatih: Didier Deschamps

