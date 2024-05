Oxford United Promosi ke Championship, Erick Thohir: Akhirnya Setelah 25 Tahun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Klub milik Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pengusaha Anindya Bakrie, Oxford United, merebut tiket promosi ke Divisi Championship, kasta kedua Liga Inggris.

Oxford United memastikan diri menjadi juara League One (kompetisi kasta ketiga Liga Inggris) setelah menang atas Bolton Wanderers dalam babak final, Sabtu (18/5/2024).

Oxford United membekuk Bolton dengan skor akhir 2-0. Brace Josh Murphy pada menit ke-31 dan 42 menjadi penentu kemenangan Oxford United.

Hasil ini juga membuat Oxford United otomatis promosi ke Divisi Championship (kasta kedua Liga Inggris) musim depan.

Kelolosan Oxford United ke Championship juga disaksikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dari tribune penonton.

Erick, yang juga salah satu pemilik saham di Oxford United, mengunggah momen bersejarah ini ke akun Instagram pribadinya.

Tim beralias The Yellows ini akhirnya bisa beranjak dari kasta ketiga Liga Inggris menuju kompetisi yang lebih tinggi.

"25 years of waiting for Oxford United to go Championship (25 tahun menunggu untuk Oxford United naik ke Championship)," tulis Erick Thohir.

Erick mengunggah video dirinya menyaksikan pertandingan bersama petinggi Oxford United.

Dia juga menampilkan momen para pemain Oxford United mengangkat piala juara League One 2023-2024.

Oxford United memperbaiki catatan mereka setelah pada musim lalu gagal promosi ke Championship karena finis di posisi 3 League One.

