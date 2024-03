Indonesia Loloskan 3 Wakilnya ke Final, Cek Daftar Juara All England 10 Tahun Terakhir

Anthony Ginting, Jonatan Christie dan Fajar/Rian suskes melengang ke Final All England 2024. Cek Daftar Juara All England 10 Tahun Terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga wakil Indonesia yakni Anthony Ginting, Jonatan Christie, dan Fajar/Rian suskes melengang ke Final All England 2024 yang akan akan dilaksanakan di Utilita Arena Birmingham pada hari ini, Minggu (17/3/2024).

Jadwal Final All England 2024, pertandingan akan dibuka dengan laga ganda putri antara Nami Matsuyama/Chiharu Shida vs Baek Ha Na/Lee So Hee.

Sementara itu, pertandingan Anthony Ginting vs Jonatan Christie di final All England 2024 akan dimainkan di partai ketiga.

Ginting merupakan tunggal putra Indonesia pertama yang menginjakkan kaki di arena final turnamen bulu tangkis tertua di dunia itu sejak Budi Santoso pada 2002.

Saat itu, Budi Santoso keluar sebagai runner up setelah takluk kepada Chen Hong dari China pada babak pamungkas.

Sebelumnya, pencapaian Ginting yang memastikan tempat pertama Indonesia dalam semifinal pun juga merupakan pertama kalinya dalam 15 tahun bagi tunggal putra Indonesia untuk menembus babak semifinal turnamen BWF Super 1000 ini.

Terakhir kali tunggal putra Indonesia lolos ke semifinal turnamen Super 1000 All England Open adalah pada 2009 ketika Taufik Hidayat berhadapan dan kalah dari atlet Malaysia, Lee Chong Wei.

Dalam pertandingan babak empat besar hari ini, Ginting memegang kendali permainan dengan konsisten di ketiga gim. Namun, pada gim pertama, Popov tidak terhanyut dalam tekanan untuk merebut gim ini.

Selepas itu, tunggal putra peringkat lima dunia itu bangkit dengan lebih agresif dan memberikan variasi serangan yang menyulitkan Popov.

Strategi itu berhasil sehingga membuahkan kemenangan telak 21-5 atas pemain Prancis tersebut. Gim pamungkas berjalan tidak jauh berbeda dari gim sebelumnya.

Ginting bisa melawan nafsu untuk segera mengakhiri pertandingan, dengan tetap menjaga ketenangan di lapangan sehingga membuatnya minim melakukan kesalahan sendiri dan serangan-serangan yang ia lancarkan juga membuahkan hasil yang efektif.

Sementara itu, Jonatan Christie juga maju ke final All England 2024 usai mengalahkan wakil asal India Lakshya Sen dengan skor 21-12, 10-21, dan 21-15, Sabtu (16/3). Jonatan akhirnya berhasil menyusul Anthony Sinisuka Ginting ke babak final All England 2024.

Pertandingan tunggal putra All Indonesian Final All England 2024, Ginting vs Jonatan mengulang sejarah yang terjadi 30 tahun lalu.

Pada final All England 1994 saat itu, Hariyanto Arbi melawan kompatriotnya Ardy Bernardus Wiranata.

Atlet dari berbagai negara, termasuk Indonesia, pernah berjaya di All England dan menyabet gelar juara. Dari Indonesia, dalam 10 tahun terakhir, tim ganda putra dan ganda campuran tak jarang meraih hasil yang luar biasa. Kedua divisi tersebut beberapa kali berhasil memimpin dan akhirnya meraih gelar juara.

Di All England 2022 misalnya, gelar juara diraih oleh Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri dari tim ganda putra. Pasangan ganda putra lainnya, yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya juga sering dijagokan dalam turnamen ini. Paling anyar, pada gelaran tahun 2023 lalu, tim ganda putra Indonesia berhasil meraih juara melalui Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto

Sementara tim ganda campuran. Praveen Jordan/Melati Deva, Praveen Jordan/Debbie Susanto, dan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir juga pernah menyabet gelar juara di turnamen tersebut. Berikut daftar lengkap juara All England 10 tahun terakhir:

Daftar Juara All England Tanggal Putra

2014 - Lee Chong Wei (Malaysia)

2015 - Chen Long (China)

2016 - Lin Dan (China)

2017 - Lee Chong Wei (Malaysia)

2018 - Shi Yuqi (China)

2019 - Kento Momota (Jepang)

2020 - Viktor Axelsen (Denmark)

2021 - Lee Zii Jia (Malaysia)

2022 - Viktor Axelsen (Denmark)

2023 - Li Shifeng (China)



Daftar Juara All England Ganda Putra

2014 – Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia)

2015 - Mathias Boe/ Carsten Mogensen (Denmark)

2016 – Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov (Rusia)

2017 – Kevin Sanjaya/Marcus Fernaldi Gideon (Indonesia)

2018 - Kevin Sanjaya /Marcus Fernaldi Gideon (Indonesia)

2019 – Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia)

2020 – Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang)

2021 – Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang)

2022 – Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (Indonesia)

2023 - Fajar Alfian/ Muhammad Rian Ardianto (Indonesia)

Daftar Juara All England Ganda Putri

2014 - Wang Xioli/Yu Yang (China)

2015 – Bao Yixin/Tang Yuanting (China)

2016 – Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (Jepang)

2017 – Chang Ye Na/Lee So Hee (Korea Selatan)

2018 - Kamilla Rytter Juhl/Christinna Pedersen (Denmark)

2019 - Chen Qingchen/Jia Yifan (China)

2020 – Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang)

2021 – Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Jepang)

2022 - Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang)

2023 - Kim So-Yeooang/Kong Hee Yong (Korea Selatan)

Daftar Juara All England Ganda Campuran

2014 - Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (Indonesia)

2015 – Zhang Nan/Zhao Yunlei (China)

2016 – Praveen Jordan/Debby Susanto (Indonesia)

2017 – Lu Kai/Huang Yaqiong (China)

2018 – Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang)

2019 – Zheng Siwei/Huang Yaqiong (China)

2020 – Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (Indonesia)

2021 – Yuta Wanabe/Arisa Higashino (Jepang)

2022 - Yuta Wanabe/Arisa Higashino (Jepang)

2023 - Zheng Siwei/ Huang Yaqiong (China)

