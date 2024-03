Anthony Ginting Akhiri Penantian 22 Tahun Tunggal Putra Capai Final All England

Anthony Sinisuka Ginting mengakhiri 22 tahun penantian Indonesia untuk menempatkan wakil tunggal putra dalam babak final All England Open 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Anthony Sinisuka Ginting mengakhiri 22 tahun penantian Indonesia untuk menempatkan wakil tunggal putra dalam babak final All England Open 2024 setelah Sabtu kemarin mengakhiri perjalanan wakil Prancis Christo Popov pada semifinal melalui rubber game 19-21, 21-5, 21-11 dalam tempo 1 jam 15 menit.

Ginting merupakan tunggal putra Indonesia pertama yang menginjakkan kaki di arena final turnamen bulu tangkis tertua di dunia itu sejak Budi Santoso pada 2002.

Saat itu, Budi Santoso keluar sebagai runner up setelah takluk kepada Chen Hong dari China pada babak pamungkas.

Sebelumnya, pencapaian Ginting yang memastikan tempat pertama Indonesia dalam semifinal pun juga merupakan pertama kalinya dalam 15 tahun bagi tunggal putra Indonesia untuk menembus babak semifinal turnamen BWF Super 1000 ini.

Terakhir kali tunggal putra Indonesia lolos ke semifinal turnamen Super 1000 All England Open adalah pada 2009 ketika Taufik Hidayat berhadapan dan kalah dari atlet Malaysia, Lee Chong Wei.

Dalam pertandingan babak empat besar hari ini, Ginting memegang kendali permainan dengan konsisten di ketiga gim. Namun, pada gim pertama, Popov tidak terhanyut dalam tekanan untuk merebut gim ini.

Selepas itu, tunggal putra peringkat lima dunia itu bangkit dengan lebih agresif dan memberikan variasi serangan yang menyulitkan Popov.

Strategi itu berhasil sehingga membuahkan kemenangan telak 21-5 atas pemain Prancis tersebut.

Gim pamungkas berjalan tidak jauh berbeda dari gim sebelumnya.

Ginting bisa melawan nafsu untuk segera mengakhiri pertandingan, dengan tetap menjaga ketenangan di lapangan sehingga membuatnya minim melakukan kesalahan sendiri dan serangan-serangan yang ia lancarkan juga membuahkan hasil yang efektif.

Sementara itu, Jonatan Christie juga maju ke final All England 2024 usai mengalahkan wakil asal India Lakshya Sen dengan skor 21-12, 10-21, dan 21-15, Sabtu (16/3). Jonatan akhirnya berhasil menyusul Anthony Sinisuka Ginting ke babak final All England 2024.

Pertandingan tunggal putra All Indonesian Final All England 2024, Ginting vs Jonatan mengulang sejarah yang terjadi 30 tahun lalu.

Pada final All England 1994 saat itu, Hariyanto Arbi melawan kompatriotnya Ardy Bernardus Wiranata.

