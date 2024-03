PBSI Hormati Keputusan Pensiun dari Marcus Gideon: Prestasinya Tak Diragukan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) mengaku menghormati keputusan dari atlet ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon yang mengumumkan pensiun sebagai atlet profesional.

Ketua Harian PP PBSI Alex Tirta mengatakan bahwa PP PBSI mendapat kabar dari media sosial bahwa Marcus Fernaldi Gideon memutuskan pensiun sebagai atlet bulutangkis profesional.

Namun, dia mengaku bahwa PP PBSI belum menerima keputusan itu secara resmi dari Marcus Fernaldi Gideon dalam bentuk lisan ataupun tertulis.

“Apabila kabar itu benar, PP PBSI sangat menghormati keputusan Marcus Fernaldi Gideon ini. Prestasi dan dedikasi Marcus Fernaldi Gideon untuk kejayaan prestasi bulutangkis Indonesia sudah tidak diragukan lagi,” ujarnya melalui keterangan resmi PBSI, Minggu (10/3/2024)

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa saat ini PP PBSI masih menunggu komunikasi lebih lanjut dari Marcus Fernaldi Gideon untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Untuk diketahui, Marcus Fernaldi Gideon mengunggah pengumuman dirinya pensiun sebagai pemain melalui akun Instagram pribadinya, Sabtu (9/3/2024).

Marcus mengucap syukur karena mampu berkarier selama kurang lebih 25 tahun dan mendulang beragam prestasi.

"Thank You God for these 33 years! Pada hari ini tepat di usia 33 tahun saya memutuskan untuk berhenti dari karier profesional badminton. Tidak terasa sudah 25 tahun tidak henti-hentinya saya berlatih dan bersaing di lapangan," tulis Marcus Fernaldi Gideon dalam unggahannya.

Marcus bersama Kevin Sanjaya tercatat masih memegang rekor sebagai ganda putra yang terlama menduduki peringkat 1 dunia.

Pasangan beralias Minions itu menyabet posisi 1 dunia setelah juara All England 2017 dan baru lengser pada 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel