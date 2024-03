Red Sparks Lolos ke Playoff, Ini Format dan Jadwal Playoff V-League

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Klub voli yang dibela Megawati Hangestri Pertiwi, Daejeon Jung KwanJang Red Sparks, memastikan diri lolos playoff Liga Voli Korea Selatan alias V-League 2023-2024.

Kelolosan Red Sparks ke playoff perebutan juara V-League 2023-2024 "dibantu" oleh hasil dari tim lain.

Pink Spiders mengalahkan IBK Altos yang membuat posisi Red Sparks di 4 besar klasemen V-League menjadi aman.

Red Sparks saat ini menghuni posisi 3 klasemen sementara dengan 58 poin. Megawati cs tak mungkin lagi keluar dari zona empat besar.

Saat ini tim peringkat keempat dihuni GS Caltex yang mengoleksi 51 poin. Dengan 3 laga tersisa, perolehan poin maksimal mereka adalah 59, 1 poin di atas Red Sparks.

Sekalipun kalah dalam 3 laga tersisa, poin 58 yang dikantongi Red Sparks sudah cukup untuk membawa mereka lolos ke babak playoff.

Jadwal playoff V-League 2023-2024 rencananya akan berlangsung pada 20 Maret mendatang.

Partai playoff akan digelar setelah laga terakhir musim reguler yang mempertemukan IBK Altos vs Red Sparks pada 17 Maret.

Format Playoff V-League

Playoff V-League yang digelar pada 20 Maret 2024 akan diikuti oleh 4 tim teratas di musim reguler.

Pertandingan pertama di babak playoff akan mempertemukan tim peringkat keempat dan peringkat ketiga.

Namun, jika tim peringkat keempat memiliki selisih lebih dari 3 poin dari tim peringkat ketiga, maka tim peringkat keempat tak bisa ikut playoff.

Jika skenario 3 tim di babak playoff terjadi, pertandingan akan langsung digelar pada 22 Maret yang mempertemukan tim peringkat kedua dengan tim peringkat ketiga (semifinal playoff) dengan format best of three.

Nah, pemenang laga semifinal itu nantinya akan bertemu dengan tim peringkat pertama dalam grand final berformat best of five yang digelar 28 Maret-5 April 2024.

