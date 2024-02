Jadwal Liga Champions: Ada Inter Milan vs Atletico dan Napoli vs Barcelona

Berikut jadwal 16 besar Liga Champions 2023-2024, ada Inter Milan vs Atletico Madrid.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal 16 besar Liga Champions 2023-2024 akan kembali bergulir pada pertengahan pekan ini. Big match Inter Milan vs Atletico Madrid dan Napoli vs Barcelona akan mewarnai leg pertama.

Lanjutan babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 akan digelar pada Rabu (21/2/2024) dan Kamis (22/2/2024) dini hari.

Sebanyak 4 pertandingan terakhir leg pertama bakal dimainkan pertengahan pekan ini, dimulai dengan PSV Eindhoven vs Borussia Dortmund.

Dortmund lolos dari Grup F yang merupakan grup neraka bersama Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, dan AC Milan.

Sementara itu PSV lolos dari Grup B mendampingi Arsenal, dengan menyingkirkan Lens dan Sevilla.

Bersamaan dengan laga itu akan digelar big match Inter Milan vs Atletico Madrid. Di fase grup Inter Milan tak terkalahkan dengan catatan 3 kemenangan dan 3 kali imbang.

Akan tetapi, Inter finis sebagai runner-up Grup D di belakang Real Sociedad yang hanya unggul selisih gol.

Kini tim Spanyol lainnya yakni Atletico Madrid akan mengadang Nerazzurri. Secara poin, Atletico lebih meyakinkan karena finis di puncak Grup E dengan 14 poin.

Los Rojiblancos juga mampu menundukkan wakil Italia, Lazio, pada laga terakhir fase grup Liga Champions 2023-2024.

Kemudian pada Kamis dini hari ada partai Porto vs Arsenal dan Napoli vs Barcelona. Dilihat dari performa fase grup, Porto mampu menyamai perolehan poin Barcelona yang keluar sebagai juara Grup H. Porto hanya kalah head to head dari El Barca.

Hal itu harus diwaspadai The Gunners yang kini dalam performa apik di Liga Inggris dan Liga Champions.

Arsenal sendiri finis sebagai juara Grup B dengan 13 poin, unggul 4 angka atas PSV di urutan kedua.

Terakhir, Napoli vs Barcelona akan menutup leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023-2024.

Napoli yang merupakan juara bertahan Liga Italia, musim ini tampil mengecewakan dan terdampar di posisi kesembilan klasemen Serie A.

Di Liga Champions, Il Partenopei menjadi runner-up Grup C di bawah Real Madrid yang mendulang poin sempurna.

Setali tiga uang, performa Barcelona juga tak konsisten musim ini. El Barca tertinggal 8 poin dari Real Madrid yang memimpin klasemen LaLiga.

Anak asuh Xavi Hernandez itu juga hanya unggul head to head atas Porto untuk memuncaki klasemen Grup H Liga Champions.

Selepas laga itu, babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 akan memasuki leg kedua mulai 6 Maret mendatang.

Berikut jadwal Liga Champions 2023-2024:

