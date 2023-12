Jadwal Liga Champions, Rabu (13/12): Man United vs Munchen, Union vs Madrid

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Champions, Rabu (13/12/2023), Manchester United akan menantang Bayern Munchen dalam laga pamungkas Grup A Liga Champions. Selain itu masih ada laga Union Berlin vs Real Madrid.

Laga terakhir di grup A Liga Champions dipastikan bakal sangat panas, karena masih ada tiga tim yang berpeluang lolos ke babak 16 besar.

Copenhagen, Galatasaray, Manchester United hanya mempunyai selisih satu poin di klasemen Grup A. Sementara itu, Bayern Munchen sudah lebih dahulu memastikan satu tempat dengan status juara grup.

Man United yang berada di dasar klasemen Grup A dengan nilai empat akan berhadapan dengan Bayern Munchen.

Man United yang diasuh Erik Ten Hag harus memenangkan laga ini untuk lolos ke babak 16 besar sekaligus berharap pertandingan Copenhagen vs Galatasaray berakhir seri.

Jadwal Liga Champions, Manchester United vs Bayern Munchen akan dimainkan pada pukul 03.00 WIB di Stadion Old Trafford.

Laga lain dari Grup C yang mempertemukan Union Berlin vs Real Madrid di Olympiastadion dan akan dipimpin wasit asal Slovenia, Rade Obrenovic.

Klasemen Grup A Liga Champions:

# Team P W D L F A GD Pts 1 Bayern Munich 5 4 1 0 11 6 5 13 2 FC Copenhagen 5 1 2 2 7 8 -1 5 3 Galatasaray 5 1 2 2 10 12 -2 5 4 Manchester United 5 1 1 3 12 14 -2 4

Klasemen Grup B Liga Champions:

# Team P W D L F A GD Pts 1 Arsenal 5 4 0 1 15 3 12 12 2 PSV Eindhoven 5 2 2 1 7 9 -2 8 3 Lens 5 1 2 2 4 10 -6 5 4 Sevilla 5 0 2 3 6 10 -4 2

Klasemen Grup C Liga Champions:

# Team P W D L F A GD Pts 1 Real Madrid 5 5 0 0 13 5 8 15 2 Napoli 5 2 1 2 8 9 -1 7 3 SC Braga 5 1 1 3 6 10 -4 4 4 Union Berlin 5 0 2 3 4 7 -3 2

Klasemen Grup D Liga Champions:

# Team P W D L F A GD Pts 1 Real Sociedad 5 3 2 0 7 2 5 11 2 Inter 5 3 2 0 8 5 3 11 3 FC Salzburg 5 1 1 3 3 5 -2 4 4 Benfica 5 0 1 4 4 10 -6 1

Jadwal Liga Champions, Rabu (13/12/2023):

00:45



Lens vs Sevilla



PSV vs Arsenal



03:00



Manchester United vs Bayern Munich



FC Copenhagen vs Galatasaray



Napoli vs Sporting Braga



Union Berlin vs Real Madrid



Inter Milan vs Real Sociedad

Salzburg vs Benfica

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News