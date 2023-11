Teknik Dasar Bola Basket, Aturan, dan Tips Bermainnya Bagi Pemula

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi para penggemar bola basket, mengetahui dan menguasai teknik dasar dalam bermain bola basket menjadi pondasi penting untuk meningkatkan kualitas permainan.

Dalam olahraga yang penuh dinamika seperti bola basket, aturan main menjadi fondasi yang mengatur jalannya permainan. Dalam artikel ini, kita akan menyoroti dengan cermat aturan-aturan dasar yang menjadi landasan bagi setiap pertandingan bola basket yang seru dan kompetitif.

Teknik Dasar Bola Basket

Teknik dasar bola basket yang kuat akan membantu peningkatan kemampuan serta kecakapan dalam bermain bola basket. Inilah teknik dasar dalam bola basket yang perlu dipelajari untuk meraih kemahiran yang lebih baik dalam olahraga ini:

1. Teknik Memegang Bola

Salah satu teknik paling dasar dalam bola basket adalah memegang bola dengan benar. Menggunakan kedua tangan seperti membentuk mangkuk besar untuk menempatkan bola di antara kedua telapak tangan adalah cara yang tepat. Pastikan untuk menjaga jari-jari rapat dengan bola dan memberikan jarak yang sesuai.

Teknik Dasar Bola Basket, contoh ilustrasi Cara Memegang Bola Basket-coachdavelov Perbesar 2. Teknik Lompatan Awal (Jump Ball)

Pada awal permainan, teknik lompatan awal atau jump ball digunakan untuk menentukan tim mana yang mendapat kendali atas bola. Ketika wasit melemparkan bola ke udara, pemain hanya diperbolehkan menepis bola dengan satu tangan setelah mencapai titik tertinggi. Tidak diperbolehkan meninggalkan posisi hingga bola benar-benar ditepis.

3. Teknik Passing

Passing merupakan teknik penting dalam bola basket yang terdiri dari beberapa variasi, seperti:

Chest Pass: Operan dengan memegang bola di depan dada dan mendorongnya ke depan dengan kedua tangan.

Bounce Pass: Memantulkan bola ke lantai sebelum mencapai rekan setim.

Overhead Pass: Mengoper bola dari atas kepala.

Back Pass: Mengoper bola ke arah belakang menggunakan satu tangan.

Baseball Pass: Melempar bola menggunakan satu tangan dari samping tubuh.

Teknik Dasar Bola Basket, ilustrasi Passing Bola Basket-Online Basketball Drills Perbesar 4. Teknik Menangkap Bola

Menangkap bola dengan benar membutuhkan fokus dan koordinasi yang baik. Cara yang tepat adalah merentangkan jari-jari tangan dan menahan bola dengan telapak tangan, mengikuti gerakan bola ke arah tubuh.

5. Teknik Dribbling

Dribbling adalah teknik memantulkan bola pada telapak tangan saat bergerak. Pastikan siku lurus dan pergelangan tangan lentur saat melakukan dribbling.

Teknik Dasar Bola Basket, ilustrasi Dribble Bola Basket-Online Basketball Drills Perbesar 6. Teknik Pivot

Teknik pivot memungkinkan pemain untuk bergerak dan mengelabui lawan dengan memutar badan sambil menjaga bola.

7. Teknik Shooting

Teknik bola basket berikutnya berupa shooting, yang melibatkan beberapa cara menembak, seperti two handed set shoot, one handed set shoot, lay up, jump shoot, dan free throw. Mengetahui teknik-teknik ini akan meningkatkan akurasi dalam mencetak gol.

Teknik Dasar Bola Basket, ilustrasi Layup Bola Basket-Online Basketball Drills Perbesar 8. Rebound

Rebound adalah mengambil bola yang gagal masuk ke dalam keranjang, terbagi menjadi offensive rebound (memasukkan bola yang gagal masuk untuk mendapat poin) dan defensive rebound (merebut bola dari lawan).

9. Teknik Bertahan

Pola pertahanan individu dan regu merupakan strategi bertahan dalam bola basket yang perlu dikuasai dengan baik untuk menghalangi pergerakan lawan.

10. Slam Dunk

Teknik bola basket ini sangat spektakuler, memungkinkan pemain melompat tinggi dan memasukkan bola ke dalam ring, umumnya dilakukan oleh pemain yang tinggi.

11. Teknik Screening

Screening adalah teknik dasar bola basket yang membayangi atau menghalangi lawan untuk memudahkan rekan satu tim bergerak. Beragam variasi seperti inside screen, outside screen, back screen, dan inside screen block bisa digunakan dalam permainan.

12. Teknik Cutting

Teknik cutting dalam bola basket adalah gerakan cepat dan tiba-tiba yang dilakukan oleh pemain tanpa bola, dengan tujuan untuk melewati atau mengecoh pemain lawan serta menciptakan ruang kosong untuk menerima umpan atau melakukan tembakan. Gerakan teknik dasar bola basket cutting ini sering kali dilakukan dengan cerdas dan taktis untuk meningkatkan peluang penyerangan tim.

Aturan Permainan Bola Basket

Untuk memenangkan permainan, tim harus menguasai aturan permainan bola basket dengan baik. Berikut ini adalah aturan permainan bola basket yang lengkap dan mudah dipahami:

1. Aturan dalam komposisi Pemain

Setiap tim dalam permainan bola basket terdiri dari lima orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Kelima pemain inti tersebut terbagi menjadi lima posisi, yaitu:

Center (5 – C): Pemain yang memiliki postur tubuh paling tinggi dan kuat.

Power forward (4 – PF): Pemain yang memiliki postur tubuh yang tinggi dan kuat, serta memiliki kemampuan rebound yang baik.

Small forward (3 – SF): Pemain yang memiliki postur tubuh yang tinggi dan atletis, serta memiliki kemampuan shooting yang baik.

Shooting guard (2 – SG): Pemain yang memiliki kemampuan shooting yang sangat baik.

Point guard (1 – PG): Pemain yang memiliki kemampuan dribbling dan passing yang baik.

Pergantian pemain dilakukan saat bola mati. Pergantian pemain juga bebas dilakukan berapa kali.

Teknik Dasar Bola Basket, ilustrasi Lapangan dan Posisi Pemain Bola Basket-sportspectator Perbesar

2. Aturan Waktu Membawa Bola

Ada tiga aturan waktu dalam permainan bola basket, yaitu:

Aturan tiga detik: Pemain tidak boleh berada di area pertahanan lawan selama lebih dari tiga detik. Jika melanggar, maka akan diberikan pelanggaran kepada tim lawan.

Aturan delapan detik: Tim yang sedang bertahan harus mengeluarkan bola dari area pertahanannya sendiri dalam waktu delapan detik. Jika melanggar, maka akan diberikan pelanggaran kepada tim lawan.

Aturan 24 detik: Tim yang sedang menyerang harus memasukkan bola ke keranjang lawan dalam waktu 24 detik. Jika melanggar, maka akan diberikan pelanggaran kepada tim lawan.

3. Aturan Setiap Pemain di Lapangan

Pemain tidak boleh memukul atau meninju bola.

Pemain tidak boleh membawa bola dengan cara berlari atau berjalan.

Pemain hanya boleh melakukan dribble sebanyak empat kali.

Pemain tidak boleh melakukan double dribble.

4. Peralatan Permainan Bola Basket

Peralatan yang dibutuhkan dalam permainan bola basket adalah sebagai berikut:

Bola basket: Bola basket terbuat dari kulit asli, kulit sintetis, atau karet. Berat bola basket untuk pertandingan FIBA adalah 576 gram, sedangkan untuk pertandingan NBA adalah 650 gram. Keliling bola basket untuk pertandingan FIBA adalah 74,9 cm, sedangkan untuk pertandingan NBA adalah 76 cm.

Ring dan net ring: Ring basket memiliki ukuran diameter 45 cm dan tinggi 3,05 m. Net ring terbuat dari tali rami atau nilon.

Pencatat waktu: Pencatat waktu bertugas untuk mencatat waktu permainan.

Seragam tim dan sepatu: Seragam tim dan sepatu harus berwarna berbeda antara kedua tim.

5. Ukuran Lapangan Bola Basket

Lapangan bola basket memiliki ukuran panjang 28 meter dan lebar 15 meter. Lapangan dibagi menjadi dua bagian oleh garis tengah. Di tengah lapangan terdapat lingkaran tengah dengan diameter 3,6 meter.

Di setiap ujung lapangan terdapat keranjang basket. Keranjang basket dipasang pada papan pantul dengan tinggi 3,05 meter. Jarak antara garis akhir lapangan dengan keranjang basket adalah 1 meter.

Berikut ini adalah ukuran bagian-bagian lapangan bola basket:

Panjang lapangan: 28 meter

Lebar lapangan: 15 meter

Diameter lingkaran tengah lapangan: 3,6 meter

Jarak three point line ke ring basket: 6,75 meter

Jarak garis busur ke ring: 1,25 meter

Tinggi ring basket: 3,05 meter

Jarak tiang ring ke garis akhir: 1 meter

Diameter ring basket: 45 cm

Luas papan pantul ring: 1,8 m x 1,95 m

Ukuran kotak tengah papan pantul ring: 59 cm x 45 cm

Jarak papan pantul ring ke garis akhir: 1,2 meter

Tips Bermain Bola Basket Untuk Pemula

1. Pelajari aturan dasar permainan

Sebelum Anda mulai bermain, penting untuk mempelajari aturan dasar permainan bola basket. Aturan dasar permainan bola basket dapat Anda pelajari dari buku, internet, atau pelatih bola basket.

2. Latih teknik dasar permainan

Setelah Anda mempelajari aturan dasar permainan, Anda perlu melatih teknik dasar permainan bola basket. Teknik dasar permainan bola basket yang perlu Anda latih adalah dribbling, passing, shooting, dan rebounding.

3. Cari teman untuk bermain

Bermain bola basket bersama teman akan lebih menyenangkan dan membuat Anda lebih bersemangat. Anda dapat bergabung dengan klub bola basket atau mencari teman yang juga ingin bermain bola basket.

4. Berlatih secara rutin

Semakin sering Anda berlatih, maka semakin baik kemampuan Anda dalam bermain bola basket. Anda dapat berlatih sendiri atau bergabung dengan klub bola basket.

Berikut adalah beberapa tips khusus untuk pemula:

Mulailah dengan mempelajari teknik dribbling dasar. Dribbling adalah teknik yang paling sering digunakan dalam permainan bola basket.

Pelajari teknik passing yang akurat dan kuat. Passing yang akurat dan kuat akan membantu Anda untuk membangun serangan.

Latih shooting dari jarak dekat terlebih dahulu. Setelah Anda lancar shooting dari jarak dekat, Anda dapat mulai berlatih shooting dari jarak jauh.

Jangan takut untuk meminta bantuan dari pelatih atau pemain yang lebih berpengalaman.

Berikut adalah beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula:

Terlalu fokus pada dribble. Dribbling memang penting, tetapi jangan terlalu fokus pada dribble sehingga Anda lupa untuk menyerang atau bertahan.

Tidak berani shooting. Shooting adalah salah satu cara untuk mencetak poin. Jangan takut untuk shooting, bahkan jika Anda belum yakin bola akan masuk.

Terlalu banyak melakukan pelanggaran. Pelanggaran dapat merugikan tim Anda. Pelajari aturan permainan bola basket agar Anda tidak melakukan pelanggaran.

Pentingnya memahami dan menguasai teknik-teknik dasar ini tidak hanya membentuk kualitas permainan individu, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk strategi tim.

Latihan secara rutin dan fokus pada detail-detail teknis ini akan membantu meningkatkan kemampuan dalam dunia bola basket. Demikianlah aturan permainan bola basket yang lengkap dan mudah dipahami.

Semoga artikel ini dapat membantu Anda untuk memahami aturan permainan bola basket dengan lebih baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News