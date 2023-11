Hasil Maroko vs Ekuador: La Tri Puncaki Klasemen Grup A Usai Tekuk Maroko

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Ekuador memuncaki klasemen Grup A Piala Dunia U-17 2023 usai menggulung Maroko 2-0 di pertandingan kedua yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (13/11/2023).

Ekuador mengalahkan Maroko di pertandingan kedua Grup A Piala Dunia U-17 lewat dua gol Michael Bermudez yang dicetak di babak kedua.

Ekuador yang berjuluk La Tri datang ke laga ini dengan misi wajib menang atas Maroko jika ingin maju ke babak 16.

Ekuador langsung menekan pertahanan Maroko di awal babak pertama. Sejumlah umpan diagonal diperagakan oleh tim asal Amerika Selatan itu.

Sementara itu Maroko yang bermain bertahan mencoba melakukan serangan balik di sisi kanan yang dimotori Ayman Ennar dan Mohamed Hamony di sebelah kiri. Hingga 10 menit babak pertama berjalan, skor Maroko vs Ekuador masih 0-0.

Setelah menit ke-10, Maroko perlahan tapi pasti mulai menguasai pertandingan. Hamony benar-benar membuat pertahanan Ekuador di sisi sebelah kanan kerepotan.

Peluang emas pertama di pertandingan ini lewat Abdelhamid Ait Baoudlal. Sundulan pemain belakang itu di menit 18 membentur mistar gawang usai mendapat umpan dari sepak pojok.

Maroko kembali mendapat peluang di menit 25. Tendangan bebas Zakaria Ouazane dari luar kotak penalti bisa melewati pagar hidup namun bisa ditangkap kiper Ekuador. Hingga cooling break di menit 30, skor Maroko vs Ekuador masih sama kuat 0-0.

Selepas cooling break, Ekuador mulai kembali menyerang. Ekuador akhirnya mendapat peluang di pertandingan ini, sayangnya, Michael Bermúdez yang lolos dari pengawalan di menit 34 tidak bisa memanfaatkan kesempatan emas tersebut.

Tendangan pemain nomor 10 tersebut masih menyamping tipis dari gawang Maroko yang dijaga Taha Benrhozil. Maroko mendapat peluang di akhir babak pertama, namun sepakan keras Akoumi bisa ditepi kiper Ekuador, Cristhian Loor.

Hingga babak pertama berakhir, pertandingan Maroko vs Ekuador di laga kedua Grup A Piala Dunia U-17 masih 0-0.

Maroko langsung menggebrak di babak kedua. Tendangan bebas Zakaria Ouazane di menit 47 bisa ditangkap dengan cekatan oleh kiper Ekuador, Loor.

Ekuador mengandalkan Allen Obando untuk mendobrak pertahanan Maroko. Obando yang mencetak gol ke gawang Indonesia di pertandingan pertama mengancam pertahanan Maroko memanfaatkan crossing dari kanan dan kiri.

Wasit Keylor Herrera dari Kosta Rika menunjuk titik putih pada menit 60 setelah Elkim Ruiz dijatuhkan Ayman Ennair. Usai menunggu kepastian dari VAR, penalti tetap ldiberikan kepada Ekuador.

Michael Bermudez sang Kapten Ekuador yang maju sebagai algojo dengan tenang menaklukkan kiper Maroko, Taha Benrhozil pada menit 62 dengan sepakan rendah ke kanan gawang. Hasil pertandingan Maroko vs Ekuador berubah 1-0 untuk keunggulan La Tri. Usai gol ini, Ekuador masih terus menekan pertahanan Maroko.

Sayap kanan Ekuador, Santiago Sánchez mendapat peluang emas, tapi tendangan kaki kirinya melambung tinggi. Wasit memberikan pertambahan waktu sembilan menit di babak kedua.

Bek Maroko di perpanjangan waktu membuat blunder besar dengan melakukan backpass pelan ke arah kiper. Bermudez dengan mundah mencurinya lalu menggiring bola melewati kiper Benrhozil dan menceploskan bola ke gawang yang kosong pada menit 93.

Hingga pertandingan berakhir, Ekuador tetap unggul atas Maroko dengan skor 2-0. Kemenangan ini membuat anak asuh Diego Martinez memuncaki klasemen Grup A mengambil alih dari Maroko.

Di pertandingan selanjutnya Grup A Piala Dunia U-17, Ekuador akan bertemu Panama, sedangkan Maroko ditantang timnas Indonesia.

Susunan pemain timnas Maroko vs Ekuador:

Maroko (4-1-2-3): Taha Benrhozil, Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Abdelhamid Ait Baoudlal, Naoufel El Hannach, Ayoub Chaikhoun, Mohamed Amine Katiba, Mehdi Akoumi, Mohamed Hamony, Zakaria Ouazane, Ayman Ennar

Pelatih: Said Chiba

Ekuador (4-4-2): Cristhian Loor, Jair Collahuazo, Ivis Davis, Jesús Polo, Elkin Ruiz, Juan Sebastián Rodríguez, Yandri Vásquez, Jairo Reyes, Michael Bermúdez, Allen Obando, Santiago Sánchez

Pelatih: Diego Andres Martinez

Berikut daftar pemain Timnas Maroko di Piala Dunia U17 2023:

Kiper: Taha Benrhozil (Akademi Mohammed VI), Hamza Jlid (FUS Rabat U19), Imrane Sadiki (FAR Rabat)

Bek: Abdelhamid Ait Boudlal (Akademi Mohammed VI), Ismail Bakhty (FAR Rabat Reserve), Saifdine Chlaghmo (FAR Rabat Reserve), Mohammed Kebdani (FAR Rabat Reserve), Hamza Koutoune (Akademi Mohammed VI), Fouad Zahouani (Akademi Mohammed VI)

Gelandang: Marouane Bayad (Akademi Mohammed VI), Adam Boufandar (Juventus Primavera), Adam Chakir (Akademi Mohammed VI), Othmane El Idrissi (Darmstadt U19), Hamza El Motaouakkel (Akademi Mohammed VI), Haitam El Mousse (Akademi Mohammed VI), Mohammed Hamony (AC Le Havre U19), Mohamed Katiba (Hassania d'Agadir), Abdel Maali (Ittihad Tanger), Mohamed Radouane (FUS Rabat U19)

Penyerang: Zakaria Allaoui (MAS Fes Reserve), Mouad Bougaizane (FAR Rabat Reserve), Adnane El Ahmer (Raja Casablanca U19), Ayman Ennair(FUS Rabat U19), Said Errafiy (Akademi Mohammed VI), Adam Hanin (FUS Rabat U19), Zakaria Ouazane (Ajax Amsterdam U18)

Daftar Pemain Timnas Ekuador di Piala Dunia U-17 2023:

Kiper: Ariel Bao, Cristhian Loor, Josué Méndez.

Belakang: Yorkaeff Caicedo, Jair Collahuazo, Ivis Davis, Snaider Demera, Jesús Polo, Elkin Ruiz.

Gelandang: Keny Arroyo, Geremy de Jesús, Anibal Gómez, Jairo Reyes, Juan Sebastián Rodríguez, Rooney Troya, Erick Zambrano.

Penyerang: Santiago Sánchez, Isaac Sánchez, Yandri Vásquez, Michael Bermúdez, Allen Obando.

