Jadwal Liga Champions Matchday 2: Napoli vs Real Madrid, Dortmund vs Milan

Berikut jadwal Liga Champions matchday kedua, ada big match Napoli vs Real Madrid dan Dortmund vs Milan.

Bisnis.com, SOLO - Jadwal Liga Champions matchday kedua akan bergulir pekan ini. Big match Napoli vs Real Madrid dan Dortmund vs AC Milan akan tersaji pekan ini.

Liga Champions 2023-2024 memasuki matchday kedua mulai Selasa (3/10/2023) malam hingga Kamis (5/10/2023) dini hari.

Total ada 16 pertandingan Liga Champions yang akan digelar pada matchday kedua, termasuk big match Napoli vs Real Madrid.

Napoli akan menjamu Real Madrid di Stadion Diego Armando Maradona. Jelang laga ini, Il Partenopei dalam tren positif setelah mengukir dua kemenangan beruntun kontra Udinese (4-1) dan Lecce (4-0).

Meski demikian, Napoli masih tertahan di urutan ketiga klasemen Liga Italia, tertinggal empat poin di belakang duo Milan.

Di sisi lain, Real Madrid juga sedang on fire. Setelah kalah 1-3 dari Real Madrid pada pekan keenam Liga Spanyol, Los Blancos mencatat dua kemenangan kontra Las Palmas (2-0) dan terbaru Girona (3-0).

Hasil itu membuat Real Madrid untuk sementara memuncaki tabel klasemen Liga Spanyol, menggusur Barcelona ke urutan kedua.

Selain laga itu, big match juga tersaji di Jerman kala Borussia Dortmund menjamu AC Milan. Dua tim ini memang masuk grup neraka bersama Newcastle United dan Paris Saint-Germain (PSG).

Juara bertahan Liga Champions, Manchester City, bertandang ke markas RB Leipzig setelah takluk 1-2 dari Wolverhampton Wanderers akhir pekan lalu.

Manchester United, di sisi lain, akan bertindak sebagai tuan rumah melawan Galatasaray. Setan Merah bertekad meraih kemenangan pertama di Liga Champions musim ini setelah pada matchday pertama tumbang 3-4 dari Bayern Munchen.

Laga lain yang menarik untuk disaksikan antara lain Newcastle United vs PSG, Inter Milan vs Benfica, dan FC Porto vs Barcelona.

Berikut jadwal Liga Champions matchday 2:

