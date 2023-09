Jadwal Final Hong Kong Open 2023, Apriyani/Fadia vs Pearly/Thinaah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal final Hong Kong Open 2023, ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti akan bertemu dengan Pearly Tan/ Thinaah Muralitharan.

Jadwal final Hong Kong Open 2023, pertandingan Apriyani/Fadia vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan akan dimainkan di Hong Kong Coliseum, Minggu (17/9/2023) siang.

Menghadapi pertandingan final Hong Kong Open 2023, melawan Pearly/Thinaah, Apriyani/Fadia akan memantapkan dan menyiapkan mental.

“Kondisi kami alhamdulillah baik dari kondisi badan, pikiran dan komunikasi antara saya, Fadia dan mas Pras (Prasetyo Restu Basuki) yang mendampingi. Untuk besok di final tinggal siapkan mentalnya saja,” kata Apriyani, dikutip dari keterangan resmi PBSI.

Sebagai unggulan ketujuh di turnamen Hong Kong Open 2023, Apri/Fadia juga bertekad tidak kehilangan fokus di partai final.

“Besok akan jadi partai yang ramai, kami sudah sama-sama tahu, sudah sering bertemu. Kami harus main taktis dan tidak boleh hilang fokus sedikit pun,” kata Fadia.

Apri/Fadia lolos ke semifinal usai menyingkirkan Maiken Fruengaard/Sara Thygesen (Denmark) dengan straight game 21-16, 23-21.

Pertandingan melawan Maiken/Sara sempat ketat setelah ganda Denmark menyusul perolehan poin di set kedua hingga kedudukan sama 20-20.

Apri mengaku di akhir set kedua sempat mengendur terutama pada gim kedua.

“Tadi di gim kedua saat sudah match point, kami mengendur. Mungkin ada perasaan mau selesai pertandingannya dan kami tidak menyiapkan apa yang harusnya disiapkan di poin terakhir itu,” ujar Apri.

“Lawan saat kami sudah match point sebenarnya sudah terlihat pasrah, pukulannya asal balik saja tapi kami malah terburu-buru. Setelah disamakan baru kami coba komunikasikan kembali, mengingatkan untuk lebih tenang dan akhirnya alhamdulillah bisa menang,” ujar Fadia menambahkan.

Sementara itu, Indonesia menurunkan enam wakil di semifinal Hong Kong Open 2023. Selain Apri/Fadia, ada dua ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan. Leo/Daniel telah memastikan tempat di babak final usai menang atas wakil Taiwan Lee Yang/Wang Chi Lin dalam rubber game 13-21, 21-8, 21-13.

Selanjutnya ada Gregoria Mariska Tunjung yang sayangnya harus tertahan oleh unggulan teratas Akane Yamaguchi (Jepang) dalam drama rubber game 17-21, 25-23, 18-21.

Lebih lanjut, dari sektor tunggal putra, ada Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting yang masing-masing akan bertemu dengan Kenta Nishimoto (Jepang) dan Ng Tze Yong (Malaysia).

Jadwal final Hong Kong Open 2023, Minggu (17/9/20203), pukul 13.00 WIB, di Hong Kong Coliseum:



1. Pearly TAN [6] /THINAAH Muralitharan vs Apriyani RAHAYU [7] / Siti Fadia Silva RAMADHANTI



2, Akane YAMAGUCHI [1] vs ZHANG Yi Man



3. Vs Tang Chung Man/Tse Ying Tsuet

4. Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto



5. Kim ASTRUP [7] / Anders Skaarup RASMUSSEN Vs Leo Rolly CARNANDO [6] / Daniel MARTHIN

