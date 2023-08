BWF World Championships 2023: Bagas/Fikri Harus Pede Lawan Hoki/Kobayashi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri akan menghadapi lawan berat pada babak 16 besar Kejuaraan Dunia BWF 2023 yaitu ganda putra Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di Copenhagen, Denmark, Kamis.

Pertemuan antara unggulan ke-13 dan unggulan kelima asal Jepang itu akan menjadi laga kelima bagi kedua pasangan, dengan skor keunggulan dipegang erat oleh Hoki/Kobayashi dengan 1-3.

"Untuk menghadapi pasangan Jepang Hoki/Kobayashi di babak 16 besar, kami harus selalu yakin dengan kemampuan kami sendiri. Kami akan berusaha tampil semaksimal mungkin," kata Bagas melalui pesan resmi PP PBSI di Jakarta, Kamis.

Meski secara hitung-hitungan di atas kertas, duo Indonesia mencatatkan rekor minor dari Hoki/Kobayashi, namun Bagas/Fikri akan terus maju dan tak gentar menghadapi lawan yang sulit ditaklukkan.

"Untuk menghadapi Hoki/Kobayashi di babak 16 besar, kami harus mempersiapkan diri dengan baik. Modalnya tetap harus percaya diri dengan kemampuan kami dan pasangan saja," ujar Fikri menambahkan.

Sebelumnya, juara All England 2022 itu lolos dari babak 32 besar usai menundukkan ganda putra asal Jerman Bjarne Geiss/Jan Colin Voelker. Bagas/Fikri mendulang kemenangan straight games 21-12, 21-16 dalam pertandingan yang berlangsung dalam 34 menit.

Bagas menuturkan, pertandingan tersebut mereka lalui dengan nyaman dan tanpa beban. Hasil positif tersebut sangat berarti karena bisa lolos ke babak 16 besar.

Meski belum menemukan kendala berarti pada laga pertama mereka di turnamen itu, namun Bagas menilai lawan juga punya kualitas permainan yang cukup baik.

"Lawan juga cukup baik dalam bermain. Meskipun begitu, kami tak mau meremehkan lawan. Kami selalu yakin dengan kemampuan diri sendiri saat bertanding di tengah lapangan," ungkap pebulu tangkis asal Cilacap, Jawa tengah, itu.

Laju Bagas/Fikri pada babak 16 besar akan menjadi salah satu aksi dari sembilan wakil timnas bulu tangkis Indonesia pada Kejuaraan Dunia BWF 2023. Berikut susunan Skuad Garuda pada babak 16 besar, Kamis, yang akan dimulai pada pukul 17.15 WIB:

Tunggal putri

1. Gregoria Mariska Tunjung vs Han Yue (China)

Ganda putri

2. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand)

3. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan)

Ganda putra

4. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)

5. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

6. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (China)

Ganda campuran

7. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand)

8. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang)

9. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China)

