Piala Dunia FIBA 2023: Tim Brasil Siap Hadapi Pertandingan di Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Kapten Timnas Bola Basket Brazil Marcelo Huertas menaruh respek yang sama pada seluruh tim yang ada di Grup G, yakni juara bertahan Spanyol, Iran, serta Pantai Gading, dan menganggap persaingan di Piala Dunia FIBA 2023 akan sangat ketat.

"Kami memiliki persiapan yang baik. Kami datang untuk berkompetisi dengan harapan menjadi yang terbaik di semua area, dalam hal taktis, teknis, dan juga mempersiapkan mental untuk setiap skenario, setiap pertandingan menghadapi lawan kami. Tidak masalah bermain melawan Spanyol, Iran, dan Pantai Gading, kami akan menghormati semua orang dengan cara yang sama," kata Huertas dalam konferensi pers menjelang pembukaan Piala Dunia FIBA 2023 di Indonesia Arena Jakarta, Kamis.

Menurut Huertas, Brazil saat ini memang tak diperkuat bintang NBA seperti pada masa lalu. Namun, pemain yang sebagian kariernya dihabiskan bermain di klub-klub Spanyol tersebut meyakini komposisi pemain lama dan baru menghadirkan kekuatan baru yang unik.

"Kami punya pemain dengan tipe berbeda di banyak posisi. Cara Yago Mateu bermain berbeda dengan saya. Gaya main Bruno Caboclo juga berbeda dengan Cristiano Felicio," kata kapten tim berusia 40 tahun tersebut.

Huertas sendiri salah satu pemain senior di Timnas Brazil yang telah membela negaranya di piala dunia bola basket sebanyak empat kali. Piala Dunia FIBA 2023 di Indonesia akan menjadi kompetisi basket dunia kelima kalinya yang diikuti olehnya.

Perpaduan pemain senior dan pebasket muda yang memiliki gaya bermain berbeda itu akan membuat Brazil bisa mengatur tim sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan menghadapi lawan dengan karakteristik dan keunggulan yang juga berbeda. Menurut dia ini akan memudahkan De Conti sebagai pelatih.

Pelatih Brazil De Conti tak mau sesumbar dengan memastikan seberapa jauh timnya akan melangkah di piala dunia FIBA 2023 kali ini. Namun ia melihat timnya sudah bermain dalam level tertinggi. "Kami akan menjadi tim yang kompetitif," katanya.

Opstimisme De Conti dikarenakan Brazil telah menjalani tiga pertandingan pemanasan di Australia dan seluruhnya berhasil dimenangkan.

Brazil mengalahkan Sudan Selatan 85-75, tuan rumah Australia 90-86, dan Venezuela 83-71. Dua laga di China berakhir dengan kekalahan 87-93 dari Italia, dan 85-89 dari Serbia. Namun, dia juga melihat penampilan menjanjikan.

"Kami mengalahkan Australia di depan pendukungnya dan bertarung ketat melawan Serbia. Jelas kami bisa bersaing dengan setiap tim," kata De Conti.

Grup G terdiri dari Iran, Spanyol, Pantai Gading, dan Brasil. Sedangkan Grup H diisi oleh Kanada, Latvia, Lebanon, dan Prancis.

Jadwal Lengkap Piala Dunia Basket 2023

Jumat, 25 Agustus 2023

Latvia vs Lebanon (Jakarta)

Kanada vs Prancis (Jakarta)

Finlandia vs Australia

Angola vs Italia

Meksiko vs Montenegro

Rep. Dominika vs Filipina

Jerman vs Jepang

Mesir vs Lithuania



Sabtu, 26 Agustus 2023

Iran vs Brasil (Jakarta)

Spanyol vs Pantai Gading (Jakarta)

Cape Verde vs Georgia

Sudan Selatan vs Puerto Riko

Yordania vs Yunani

Slovenia vs Venezuela

Serbia vs China

Amerika Serikat vs Selandia Baru



Minggu, 27 Agustus 2023

Lebanon vs Kanada (Jakarta)

Prancis vs Latvia (Jakarta)

Italia vs Rep. Dominika

Australia vs Jerman

Montenegro vs Mesir

Filipina vs Angola

Jepang vs Finlandia

Lithuania vs Meksiko

Senin, 28 Agustus 2023

Pantai Gading vs Iran (Jakarta)

Brasil vs Spanyol (Jakarta)

China vs Sudan Selatan

Venezuela vs Cape Verde

Selandia Baru vs Yordania

Georgia vs Slovenia

Puerto Riko vs Serbia

Yunani vs Amerika Serikat



Selasa, 29 Agustus 2023

Lebanon vs Prancis (Jakarta)

Kanada vs Latvia (Jakarta)

Jerman vs Finlandia

Angola vs Rep. Dominika

Mesir vs Meksiko

Australia vs Jepang

Filipina vs Italia

Montenegro vs Lithuania



Rabu, 30 Agustus 2023

Pantai Gading vs Brasil (Jakarta)

Iran vs Spanyol (Jakarta)

Sudan Selatan vs Serbia

Georgia vs Venezuela

Amerika Serikat vs Yordania

Slovenia vs Cape Verde

China vs Puerto Riko

Yunani vs Selandia Baru

