Djokovic Ancam Posisi Alcaraz di Peringkat Satu Dunia

Menjelang drawing US Open, Kamis mendatang, Novak Djokovic mengancam posisi peringkat satu dunia yang dihuni Carlos Alcaraz.

Dalam pertandingan pemanasan Grand Slam terakhir musim ini tersebut, Djokovic menjuarai Cincinnati Openm sekaligus embalas dendam kepada petenis Spanyol berusia 20 tahun yang memenangi pertandingan final mereka di Wimbledon pada 17 Juli.

Di Cincinnati, Minggu (20/8), Djokovic tertinggal satu set namun bangkit kembali untuk menang 5-7, 7-6(9/7), 7-6(7/4) pada match point kelimanya dan setelah bermain selama tiga jam 49 menit.

Petenis Serbia itu memangkas keunggulan Alcaraz di puncak peringkat ATP menjadi 20 poin, dan akan merebut kembali posisi teratas jika memenangi pertandingan babak pertama di US Open.

Djokovic belum pernah kalah di babak pertama Grand Slam sejak Australian Open 2006.

Sementara itu, petenis Denmark Holger Rune naik ke No.4, menendang petenis Yunani Stefanos Tsitsipas untuk turun tiga peringkat.

Alexander Zverev naik lima peringkat ke peringkat 12 setelah mencapai semifinal di Cincinnati.

Berikut peringkat ATP, Senin (21/8), dikutip dari AFP.

1. Carlos Alcaraz (Spanyol) 9815 poin

2. Novak Djokovic (Serbia) 9795

3. Daniil Medvedev 6260

4. Holger Rune (Denmark) 4790 (+1)

5. Casper Ruud (Norwegia) 4715 (+2)

6. Jannik Sinner (Italia) 4645

7. Stefanos Tsitsipas (Yunani) 4580 (-3)

8. Andrey Rublev 4515

9. Taylor Fritz (AS) 3605

10. Frances Tiafoe (AS) 3050

11. Karen Khachanov 2845

12. Alexander Zverev (Jerman) 2670 (+5)

13. Alex De Minaur (Australia) 2595 (-1)

14. Tommy Paul (AS) 2570 (-1)

15. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 2375 (-1)

16. Cameron Norrie (Inggris) 2075 (-1)

17. Hubert Hurkacz (Polandia) 2035 (+3)

18. Lorenzo Musetti (Italia) 2005

19. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 1690

20. Francisco Cerundolo (Argentina) 1600 (+1)

