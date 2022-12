Jelang Semifinal Lawan Argentina, Kroasia Ternyata Sudah Dapat Sanksi FIFA

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Kroasia mendapatkan sanksi dari Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) karena suporter mereka dianggap melakukan pelecehan kepada kiper Kanada.

Komite Disiplin FIFA memberikan denda kepada federasi sepak bola Kroasia dengan nilai US$53.000. FIFA menyebutkan bahwa denda tersebut diberikan Kroasia karena melanggar pasal 16 terkait aturan kedisiplinan. "Penggunaan kata-kata dan benda untuk mengirimkan pesan yang tidak pantas dalam acara olahraga," kata FIFA dikutip Bisnis dari Al-Jazeera pada Senin (12/12/2022).

Pada pertandingan babak penyisihan yang mempertemukan Kroasia vs Kanada, suporter Kroasia dilaporkan meneriakkan hinaan kepada kiper Kanada Milan Borjan yang merupakan seorang etnis Serbia.

Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Internasional Khalifa bulan lalu (27/11/2022) itu muncul spanduk di tribun penonton serbia dengan nada hinaan. Spanduk tersebut sebenarnya berisikan gambar logo perusahaan produksi alat berat John Deere. Namun, pada slogan perusahaan itu diubah dari yang awalnya "Nothing runs like Deere", menjadi "Nothing runs like Borjan".

Borjan sendiri merupakan kiper Kanada yang beretnis Serbia. Ia lahir di Kroasia namun meninggalkan negara tersebut saat masih kecil. Borjan kini telah bermain di klub Serbia Red Star Belgrade.

Sementara, orang Kroasia sendiri mempunyai sejarah konflik politik dengan orang Serbia. Kroasia awalnya masuk sebagai negara Yugoslavia bersama dengan Serbia, namun Kroasia merdeka pada 1991.

Di sisi lain, Kroasia telah berprestasi di 2 kali ajang piala dunia secara beruntun. Pada Piala Dunia 2022, Kroasia lolos ke semi final setelah menjungkalkan lawan kuat Brasil di babak perempat final.

Pada pertandingan semifinal, Kroasia akan menghadapi lawan tangguh lainnya dari Amerika Latin, Argentina. Pertandingan tersebut akan digelar di Lusail Stadium pada Rabu (14/12/2022) pukul 02.00 WIB.

