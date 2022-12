Jadwal Perempat Final Piala Dunia 2022, Ada Inggris vs Prancis

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Piala Dunia 2022 pada babak perempat final yang dipenuhi dengan partai seru, salah satunya Inggris vs Prancis.

Babak 16 besar Piala Dunia 2022 telah rampung digelar pada Rabu (7/12/2022) pagi WIB.

Delapan pertandingan rampung digelar, tim-tim besar pun banyak yang melenggang ke perempat final Piala Dunia 2022.

Perempat final pertama akan mempertemukan Kroasia vs Brasil pada Jumat (9/12/2022).

Kroasia lolos ke 8 besar setelah menumbangkan Jepang dalam drama adu penalti, 4-2.

Sementara itu, Brasil menjungkalkan wakil Asia lainnya yakni Korea Selatan. Tim Samba menekuk Taeguk Warriors dengan skor 4-1.

Partai seru tersaji antara Belanda vs Argentina pada Sabtu (2/12/2022) dini hari WIB.

Belanda mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 3-1. Tim Oranye juga menjadi yang pertama mengamankan tiket ke perempat final.

Di sisi lain Argentina harus bersusah payah menumbangkan Australia dengan skor 2-1. Dwigol Lionel Messi dan Julian Alvarez memastikan kelolosan Tim Tango.

Kejutan terjadi ketika juara Piala Dunia 2010 Spanyol, tumbang dari tim kuda hitam Maroko. Singa Afrika membekuk Tim Matador lewat drama adu penalti.

Di perempat final, Maroko bakal menghadapi Portugal yang menjungkalkan Swiss dengan skor telak 6-1 di babak 16 besar.

Perempat final terakhir menyajikan laga panas Inggris vs Prancis. The Three Lions menjadi tim yang tak terkalahkan hingga ke 16 besar.

Adapun Prancis sudah sekali menelan kekalahan saat tumbang dari Tunisia pada laga terakhir fase grup.

Kedua tim, Inggris dan Prancis, sama-sama menjadi kandidat peraih gelar juara Piala Dunia 2022. Les Bleus bahkan berstatus juara bertahan di turnamen ini.

Jadwal Piala Dunia 2022

Perempat Final

Jumat (9/12/2022)

Kroasia vs Brasil - 22.00 WIB

Sabtu (10/12/2022)

Belanda vs Argentina - 02.00 WIB

Maroko vs Portugal - 22.00 WIB

Minggu (11/12/2022)

Inggris vs Prancis - 02.00 WIB

