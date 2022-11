Christian Pulisic, Bintang Timnas AS Lolos ke Babak 16 Besar Piala Dunia 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - AS sukses merebut satu tiket menuju babak 16 besar usai mengalahkan Iran dengan skor 1-0 dalam laga terakhir grup B Piala Dunia 2022.

Satu-satunya gol yang tercipta di pertandingan itu hasil gocekan Christian Pulisic di menit ke 38, sekaligus menjadi penentu AS ke babak 16 besar, setelah meraih 3 poin dalam kemenangan tersebut.

Ini menjadikan Pulisic sebagai bintang dan pahlawan di timnas AS.

Di usianya yang baru 24 tahun, Pulisic sudah dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola AS terbaik sepanjang masa. Piala Dunia 2022, merupakan piala dunia pertama untuk Pulisic.

Dijuluki "Captain America," Pulisic, pemain sayap, telah memainkan lebih dari 50 pertandingan dan mencetak lebih dari 20 gol untuk AS.

Karier sepak bola

Tumbuh dewasa, Pulisic bermain sepak bola untuk klub pengembangan seperti PA Classics di Pennsylvania.

Pulisic juga pernah tinggal di Michigan dan Inggris selama beberapa tahun di masa kecilnya dan bahkan melakukan uji coba dengan klub masa depan Chelsea ketika dia berusia 11 tahun.

Pulisic lahir dari pasangan Mark dan Kelley Pulisic, yang bermain sepak bola di tingkat perguruan tinggi untuk Universitas George Mason di Virginia. Mark juga bermain sepak bola dalam ruangan profesional untuk klub lokal Pennsylvania.

Pulisic pertama kali mengukir namanya di sepak bola Eropa selama tiga tahun karirnya bersama Borussia Dortmund di Bundesliga, liga papan atas di Jerman. Pulisic bermain untuk Dortmund dari 2016 hingga 2019, memenangkan DFB-Pokal pada 2017.

Pulisic pindah ke Jerman ketika dia baru berusia 15 tahun, dan fasih berbahasa Jerman.

Untuk mulai bermain di Eropa sebelum berusia 18 tahun tanpa visa kerja, Pulisic harus mendapatkan paspor Uni Eropa. Kakek Pulisic, Mate, lahir di Olib, Kroasia, yang membuatnya berhak atas kewarganegaraan Kroasia.

Karier di Timnas AS

Pulisic adalah pemain AS termuda yang bermain di kualifikasi Piala Dunia. Dia melakukan debutnya melawan Guatemala untuk Timnas AS pada usia 17 tahun.

Pulisic mencetak gol pertamanya untuk Timnas AS tidak lama kemudian, dalam kemenangan 4-0 atas Bolivia dalam pertandingan persahabatan pada Mei 2016, yang membuatnya menjadi pemain termuda yang mencetak gol internasional untuk tim nasional.

Pemain yang juga memegang paspor Kroasia ini menjadi Player of the Year untuk Amerika Serikat pada 2017 serta menjadi bintang saat Piala Emas Concacaf 2019 atau sebelum bergabung ke Chelsea. AS lolos ke final sebelum dikalahkan Meksiko. Pulisic dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik turnamen.

Musim panas 2021, Pulisic menjadi pahlawan AS ketika secara dramatis mengalahkan Meksiko 3-2 saat perpanjangan waktu pada Nations League Concacaf edisi perdana.

Striker Chelsea ini mengemas gol kelima sekaligus penentu pada pertandingan yang mencekam itu melalui titik penalti, enam menit sisa perpanjangan waktu.

Dia kemudian menjaringkan hat-trick perdana untuk AS saat melibas Panama 5-1, Maret 2022, sekaligus merebut tiket ke Piala Dunia 2022.

Pulisic baru berusia 20 tahun saat pertama kali menjadi kapten Timnas AS. Dia mengenakan ban kapten untuk pertama kalinya dalam pertandingan persahabatan melawan Italia pada November 2018.

