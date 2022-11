Prediksi Skor Inggris vs Amerika Serikat, Susunan Pemain, Klasemen, H2H

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal pertandingan Inggris vs Amerika Serikat dalam matchday kedua Grup B Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Stadion Al Bayt, Sabtu (26/11/2022) mulai 02.00 WIB, dengan disiarkan SCTV, Vidio, dan Moji.

Timnas Inggris menargetkan kemenangan untuk membidik tiket babak knockout setelah mengalahkan Iran 6-2. Amerika Serikat juga membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang setelah ditahan 1-1 oleh Wales.

Inggris akan membawa misi pembalasan. Mereka belum pernah mengalahkan Amerika Serikat dalam setiap pertemuan di Piala Dunia. Mereka kalah pada 1950 dan imbang 1-1 dalam Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Namun, dalam 11 pertemuan di berbagai ajang, Inggris mendominasi dengan mencatat delapan kemenangan.

Mereka akan masuk gelanggang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka sudah bangkti dari rangkaian hasil buruk sebelum Piala Dunia 2022. Kemenangan 6-2 atas Iran merupakan skor terbesar kedua dalam turnamen ini setelah Spanyol yang mengalahkan Kosta Rika 7-0.

The Three Lions akan kembali menantikan kecemerlangan pemain-pemain mudanya, khususnya Jude Bellingham yang masih berusia 19 tahun dan Bukayo Saka yang berumur 21 tahun. Keduanya mencetak gol ke gawang Iran.

Namun, Inggris patut berhati-hati menghadapi skuad Amerika Serikat yang dilatih Gregg Berhalter. Lawannya ini juga dihuni mayoritas pemain muda dengan rata-rata usia 25 tahun yang membuat AS menjadi skuad termuda kedua setelah Ghana dalam Piala Dunia 2022.

Di antara pemain muda AS yang tampil menawan dalam laga pertama adalah Timothy Weah. Putra legenda Liberia George Weah ini mencetak gol AS saat menghadapi Wales. Selain itu ada Sergino Dest yang berusia 22 tahun dan Yunus Musah yang masih berumur 19 tahun.

Setelah gagal mengikuti putaran final Piala Dunia 2018, Berhalter mengalihkan perhatian kepada pemain-pemain muda, bahkan saat menghadapi Wales dia menurunkan 11 debutan Piala Dunia.

Sementara itu, Gareth Southgate sempat menumpahkan kekesalannya karena timnya kebobolan pada saat-saat terakhir ketika melawan Iran. Ia tahu pasti Amerika Serikat tidak berada pada level yang sama dengan Iran sehingga Inggris tetap harus bersiap lebih baik lagi.

Southgate juga sangat waspada karena Amerika Serikat memiliki dua pemain Liga Inggris yang hafal gaya sepak bola Inggris. Keduanya adalah striker Chelsea Christian Pulisic dan Brenden Aaronson yang membela Leeds United.

"Kami harus lebih baik dari sebelumnya (saat melawan Iran) karena Amerika Serikat akan menghadapi kami dengan kecepatan penuh. Kami harus menata ulang," kata Southgate seperti dikutip Reuters.

Inggris yang memenangkan delapan dari 11 pertemuan sebelumnya dengan Amerika Serikat, agak mengkhawatirkan situasi cedera yang diderita Harry Kane. Tapi kemungkinan besar Kane dipasang lagi, sedangkan bek Kyle Walker kini bisa dimainkan membela Inggris.

Prediksi Susunan Pemain Inggris vs Amerika Serikat

Inggris (4-2-3-1): Jordan Pickford; Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Mason Mount, Raheem Sterling; Harry Kane

Amerika Serikat (4-3-3): Matt Turner; Sergino Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Yunus Musah; Timothy Weah, Josh Sargent, Christian Pulisic.

Taktik dan Skenario pertandingan Inggris vs Amerika Serikat

Inggris mendapatkan kabar baik menjelang laga ini. Cedera yang diderita kapten Harry Kane ternyata tidak parah. Untuk itu dia akan kembali dimainkan di depan trio serang lainnya dalam formasi 4-2-3-1.

Kane kembali menjadi target man tepat di depan Raheem Sterling yang setiap saat menjadi peneror manakala lini belakang Amerika Serikat tersita perhatiannya kepada Kane.

Kapten timnas Inggris itu juga akan mendapatkan bantuan dari kedua sayap serangnya yang akan kembali ditempai Mason Mount di kiri dan Bukayo Saka di kanan. Kedua pemain ini juga bisa bermanuver menyilang jika diperlukan.

Tepat di belakang mereka gelandang muda Jude Bellingham siap menopang serangan mereka. Sementara rekannya sesama gelandang tengah, Declan Rice, akan lebih sering membantu pertahanan, terutama ketika Inggris membaca Amerika hendak menyerang.

Luke Shaw dan Kieran Trippier juga tetap menempati posnya masing-masing di sayap pertahanan. Bukan saja untuk melindungi lini tengah dari sisi lapangan, tetapi juga membantu serangan dari kedua sayap.

Di jantung pertahanan Gareth Southgate tetap mempertahankan duet bek tengah John Stones dan Luke Shaw, sekalipun mendapatkan kabar bahwa Kyle Walker sudah bugar dan siap untuk diturunkan. Sedangkan Jordan Pickford tak tergantikan sebagai penjaga gawang Three Lions.

Amerika Serikat tak akan turun dengan formasi bertahan meski akan menghadapi tim Inggris yang terlihat kokoh di tengah dan di belakang, serta tajam di depan. Mereka akan tampil dengan formasi menyerang yang bertumpu kepada pemain-pemain muda yang bergerak cepat, dalam formasi 4-3-3.

Trio gelandang yang terdiri dari Weston McKennie, kapten Tyler Adams, dan Yunus Musah siap mengimbangi superioritas lini tengah Inggris

Adams yang bermain di Liga Inggris bersama Leeds United itu akan berada di depan duo bek tengah Tim Ream dan Walker Zimmerman. Sebaliknya McKennie dan Musah lebih berperan sebagai pembuka serangan.

Kedua sayap pertahanan Amerika akan diisi dua pemain lainnya, yakni bek kanan Sergino Dest dan bek kiri Antonee Robinson.

Dest dan Robinson juga akan bermanuver dari kedua sisi lapangan guna membantu serangan bersama dengan kedua winger Amerika, yakni Timothy Weah dan Christian Pulisic. Sedangkan Josh Sargent akan berada tepat di antara Weah dan Pulisic.

Head to Head Inggris vs Amerika Serikat:

Date Match Score Competition 29 Jun 1950 USA v England 1-0 FIFA World Cup 08 Jun 1953 USA v England 3-6 International Friendly 28 May 1959 USA v England 1-8 International Friendly 27 May 1964 USA v England 0-10 International Friendly 16 Jun 1985 USA v England 0-5 International Friendly 09 Jun 1993 USA v England 2-0 US Cup 07 Sep 1994 England v USA 2-0 International Friendly 28 May 2005 USA v England 1-2 International Friendly 28 May 2008 England v USA 2-0 International Friendly 12 Jun 2010 England v USA 1-1 FIFA World Cup 15 Nov 2018 England v USA 3-0 International Friendly

Statistik penting Inggris vs Amerika Serikat

• Sebelum ini kedua tim sudah 11 kali bertemu. Inggris mendominasi pertemuan-pertemuan ini dengan mencatat delapan kemenangan dan dua kali kalah, sedangkan sisanya seri.

• Amerika Serikat selalu tampil dalam putaran final Piala Dunia dalam delapan tahun terakhir, kecuali edisi 2018.

• Bek DeAndre Yedlin adalah satu-satunya pemain dalam skuad Amerika yang pernah merasakan atmosfer putaran final Piala Dunia.

• Inggris mengalahkan Iran 6-2 dalam pertandingan pembuka, sedangkan Amerika Serikat bermain seri 1-1 melawan Wales.

• Inggris sudah 16 kali masuk putaran final Piala Dunia dan membuat pencapaian terbaik pada 1966 dengan menjadi juara

• Inggris memenangkan delapan dari 10 pertandingan kualifikasi dengan mencetak 39 gol dan hanya kebobolan tiga gol.

• Amerika Serikat finis urutan ketiga di bawah Kanada dan Meksiko dalam kualifikasi Piala Dunia zona Amerika utara, tengah dan Karibia atau Concacaf.

Prediksi Skor Inggris vs Amerika Serikat

Inggris memiliki materi pemain yang jauh mengungguli lawannya. Mereka memiliki rekor bagus saat bertemu AS, meski rekor tersebut tak tercermin dalam head-to-head di Piala Dunia. Mereka juga sedang dalam moril yang tinggi setelah meraih kemenangan besar dalam laga pertamanya.

The Three Lions lebih diunggulkan untuk menang. Analisis Opta bahkan menetapkan angka 60,1 persen untuk peluang kemenangan Inggris dan hanya 18,8 persen untuk kemenangan AS.

Skor Inggris vs Amerika Serikat: 2-0

Skor Inggris vs Amerika Serikat: 3-0

Skor Inggris vs Amerika Serikat: 2-1

Klasemen Grup B Piala Dunia 2022:

# Team MP W D L F A D P 1 Inggris 1 1 0 0 6 2 +4 3 2 Wales 1 0 1 0 1 1 +0 1 3 Amerika Serikat 1 0 1 0 1 1 +0 1 4 Iran 1 0 0 1 2 6 -4 0

Skuat Inggris dan Amerika Serikat

Inggris

Penjaga gawang: Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), Nick Pope (Newcastle).

Bek: Kieran Trippier (Newcastle), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kyle Walker (Man City), Benjamin White (Arsenal), Harry Maguire (Man Utd), John Stones (Man City), Eric Dier (Tottenham), Conor Coady (Everton, on loan from Wolves), Luke Shaw (Man Utd).

Gelandang: Declan Rice (West Ham), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Kalvin Phillips (Man City), Jordan Henderson (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Mason Mount (Chelsea).

Penyerang: Harry Kane (Tottenham), Callum Wilson (Newcastle), Marcus Rashford (Man Utd), Raheem Sterling (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Phil Foden (Man City), Jack Grealish (Man City), James Maddison (Leicester City).

Amerika Serikat

Penjaga gawang: Ethan Horvath (Luton), Sean Johnson (New York City FC), Matt Turner (Arsenal).

Bek: Cameron Carter-Vickers (Celtic), Sergino Dest (AC Milan), Aaron Long (New York Red Bulls), Shaq Moore (Nashville), Tim Ream (Fulham), Antonee Robinson (Fulham), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), DeAndre Yedlin (Inter Miami), Walker Zimmerman (Nashville).

Gelandang: Brenden Aaronson (Leeds), Kellyn Acosta (LAFC), Tyler Adams (Leeds), Luca de la Torre (Celta Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (Valencia), Cristian Roldan (Seattle Sounders).

Penyerang: Jesus Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Christian Pulisic (Chelsea), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Norwich), Tim Weah (Lille), Haji Wright (Antalayaspor).

