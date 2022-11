Prediksi Skor Wales vs Iran, Head to Head, Susunan Pemain, Klasemen

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal pertandingan Wales vs Iran akan tersaji dalam pertandingan kedua Grup B Piala Dunia 2022 di Ahmad Bin Ali Stadium pada Jumat (25/11/2022), pukul 17.00 WIB.

Duel Wales vs Iran ini akan menjadi penentu langkah kedua tim di turnamen. Pemenang pertandingan akan menjaga asa untuk ke babak 16 besar.

Iran kalah telak 2-6 dari timnas Inggris, namun, Team Melli bisa menarik hikmah dari seteru politik regionalnya, Arab Saudi, yang mampu membuat kejutan dengan mengalahkan Argentina. Jika berhasil, Iran bisa terus menghidupkan asa menembus fase gugur untuk pertama kalinya.

Baca Juga : Prediksi Wales vs Iran: Wales Diragukan Tanpa Gareth Bale Sore Nanti

Namun, Wales juga tak mau kecolongan. Hanya bisa bermain seri 1-1 saat melawan Amerika Serikat berkat gol menit-menit terakhir Gareth Bale, Wales harus menaklukkan Iran agar posisinya lebih aman menuju babak knockout. Hasil ini tak lepas dari perubahan taktik yang diambil pelatih Rob Page pada babak pertama saat dia memasukkan Kieffer Moore yang mengubah pendulum laga.

Page mengaku sudah belajar dari laga melawan AS itu. "Penting bagi kami untuk tidak kalah," kata dia seperti dikutip Reuters.

Dia kini bisa menarik kesimpulan bahwa kekuatan skuadnya relatif merata sehingga pemain pengganti seperti Moore pun bisa mengubah arah pertandingan. Itu membesarkan hatinya. Kini, Wales akan menjajal Iran yang ingin bangkit dari kekalahan telak yang mereka alami sewaktu melawan Inggris.

Baca Juga : Hasil Lengkap Piala Dunia 2022 dan Klasemen Grup A-B-C-D-E-F

Sebelum laga ini, Wales pernah sekali menghadapi Iran pada laga persahabatan 1978 dan saat itu mereka menang 1-0. Pelatih Iran Carlos Queiroz tahu itu statistik lama sehingga tak akan mempengaruhi keyakinannya bahwa Iran akan bangkit. Namun, dia harus menunggu kiper utama Alireza Beiranvand bugar setelah cedera hidung akibat bertabrakkan dengan rekan sendiri, Hosseini Majid, saat melawan Inggris

Ketiadaan Beiranvand membuat Inggris menghadirkan hujan gol di gawang Iran. Queiroz jelas tak mau lagi mengulang hasil ini.

Iran juga berurusan dengan masalah di luar lapangan setelah pendukung mereka menuduh skuad telah berpihak kepada tindakan keras negara terhadap kerusuhan di Iran yang sudah menewaskan lebih dari 400 orang. Padahal, para pemain memilih bungkam tidak menyanyikan lagu kebangsaan mereka sebelum pertandingan melawan Inggris sebagai bentuk dukungan kepada gerakan unjuk rasa menentang kekerasan di negaranya.

Prediksi Susunan Pemain Wales vs Iran

Wales (3-4-3): Wayne Hennessey; Chris Mepham, John Rodon, Ben Davies; Connor Roberts, Aaron Ramsey, Ethan Ampadu, Neco Williams; Gareth Bale; Kieffer Moore, Harry Wilson.

Iran (5-4-1): Hossein Hosseini; Sadegh Moharrami, Mortza Pouraliganji, Rouzbeh Cheshmi, Majid Hosseini, Milad Mohammadi; Alireza Jahanbakhsh, Ahmad Noorollahi, Ali Karimi, Ali Gholizadeh; Mehdi Taremi.

Skenario Pertandingan Wales vs Iran

Iran sudah pasti akan memperkuat lini pertahanannya guna melindungi kiper yang sudah kebobolan enam gol karena kiper utama mereka Alireza Beiranvand kemungkinan belum bisa diturunkan. Sebaliknya, Wales juga melakukan hal yang sama dengan menaruh tiga bek tengah tanpa mengurangi daya serang tim dalam formasi 3-4-3.

Mereka akan memainkan Kieffer Moore sejak awal pertandingan karena pemain ini benar-benar menciptakan dampak saat bermain melawan Amerika Serikat pada pertandingan pertama Wales. Pelatih Rob Page juga mungkin tak lagi menurunkan Daniel James sebagai starter sehingga lini serangnya kini akan terdiri dari Gareth Bale, Moore, dan Harry Wilson.

Selebihnya Page tak mengusik pemain lainnya termasuk Ethan Ampadu yang mengalami cedera ringan. Bersama Aaron Ramsey, Ampadu akan menjaga lapangan tengah Wales, bersama apitan dari dua bek sayap, Connor Roberts dan Neco Williams.

Sebaliknya, Iran harus mengubah komposisi pemainnya terutama barisan belakang. Meski mengharapkan kiper Alireza Beiranvand kembali, Iran tetap memasang Hossein Hosseini karena maslaah kebugaran

Quieroz juga mempertimbangkan memainkan sejak awal Sardar Azmoun dan Ali Gholizadeh. Yang pasti perubahan dalam skuad menjadi keharusan agar malapetaka 2-6 melawan Inggris tak terulang.

Head to Head Wales vs Iran:

Date Match Result Score Competition 18 Apr 1978 Iran v Wales W 0-1 International Friendly 25 Nov 2022 Wales v Iran FIFA World Cup

Klasemen Grup B Piala Dunia 2022:

# Team MP W D L F A D P 1 Inggris 1 1 0 0 6 2 +4 3 2 Wales 1 0 1 0 1 1 +0 1 3 Amerika Serikat 1 0 1 0 1 1 +0 1 4 Iran 1 0 0 1 2 6 -4 0

Statistik Penting Wales vs Iran

Wales mengalahkan Iran 1-0 dalam satu-satunya pertemuan kedua tim yang terjadi dalam pertandingan persahabatan pada 1978 ketika Phil Dwyer mencetak gol penentu kemenangan. Wales berusaha mengulang prestasi 1958 yang merupakan penampilan terakhirnya dalam Piala Dunia, lolos ke babak knockout.

Tidak ada pemain Wales yang mampu menyaingi Gareth Bale dalam jumlah gol yang dicetak selama turnamen besar. Bale mencetak gol keempatnya dalam sebuah turnamen besar saat melawan Amerika Serikat pada pertandingan pembuka grup.

Iran terkapar di dasar klasemen setelah dibantai 2-6 oleh Inggris dalam pertandingan pembuka grupnya. Meski sering masuk putaran final Piala Dunia, Iran tidak pernah bisa melewati babak penyisihan grup dan hanya memenangkan satu dari 11 pertandingan terakhirnya dalam Piala Dunia. Momen itu terjadi saat Iran menang 1-0 atas Maroko empat tahun lalu.

Prediksi Skor Wales vs Iran

Iran butuh kemenangan untuk menjaga peluang mereka lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Namun, kekalahan telak dari Inggris tampaknya akan berpengaruh pada kondisi tim mengingat lemahnya lini pertahanan sepeninggal kiper Alireza Bairanvand.

Jika gagal membenahi lini belakang, Wales, yang punya gaya bermain mirip Inggris, bisa kembali mencuri keuntungan dengan memberondong gawang Iran. Wales bisa memetik kemenangan pada pertandingan ini.

Skor Wales vs Iran: 1-0

Skor Wales vs Iran: 2-1

Skor Wales vs Iran: 1-1

Skuat Wales dan Iran:

Iran

Penjaga gawang: Alireza Beiranvand (Persepolis), Hossein Hosseini (Esteghlal), Payam Niazmand (Sepahan), Amir Abedzadeh (Ponferradina).

Bek: Ramin Rezaeian (Sepahan), Abolfazl Jalali (Esteghlal), Hossein Kananizadegan (Al Ahli SC), Shoja Khalilzadeh (Al Ahli SC), Mortza Pouraliganji (Persepolis), Majid Hosseini (Kayserispor), Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb), Milad Mohammadi (AEK), Ehsan Hajisafi (AEK).

Gelandang: Saeid Ezatolahi (Vejle Boldklub), Ahmad Nourollahi (Shabab Al Ahli), Ali Karimi (Kayserispor), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Vahid Amiri (Persepolis), Mehdi Torabi (Persepolis), Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Ali Gholizadeh (Charleroi), Saman Ghoddos (Brentford).

Penyerang: Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen), Karim Ansarifard (Omonia), Mehdi Taremi (Porto).

Wales

Penjaga gawang: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester), Adam Davies (Sheffield United).

Bek: Ben Davies (Tottenham), Ben Cabango (Swansea), Tom Lockyer (Luton), Joe Rodon (Rennes, on loan from Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia, on loan from Chelsea), Chris Gunter (AFC Wimbledon), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley).

Gelandang: Sorba Thomas (Huddersfield), Joe Allen (Swansea), Matthew Smith (MK Dons), Dylan Levitt (Dundee United), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon), Aaron Ramsey (Nice), Rubin Colwill (Cardiff).

Penyerang: Gareth Bale (Los Angeles FC), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff), Brennan Johnson (Nottingham Forest), Dan James (Fulham, on loan from Leeds).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :