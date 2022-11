Injury Time Tak Lazim di Piala Dunia 2022 Ternyata Disengaja oleh FIFA

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Laga Inggris vs Iran pada partai pertama Grup Piala Dunia 2022 menyita perhatian karena injury time yang terbilang amat lama.

Inggris vs Iran tersaji di Stadion Internasional Khalifa, Iran, pada lanjutan Piala Dunia 2022, Senin (21/11/2022).

Pada pertandingan itu, selain skor mencolok 6-2 untuk kemenangan Inggris, lamanya injury time juga menjadi perhatian.

Di babak pertama saja tambahan waktu Inggris vs Iran mencapai 14 menit. Hal itu tak terlepas dari insiden benturan yang membuat kiper Iran Alireza Alsheeb mendapat perawatan dalam waktu lama.

Kemudian di babak kedua, injury time yang diberikan wasit adalah selama 10 menit. Artinya, secara keseluruhan injury time di pertandingan itu mencapai 24 menit alias hampir setengah jam!

Rupanya tambahan waktu yang lama itu memang sengaja dibuat oleh FIFA di Piala Dunia 2022.

Baca Juga : Catat! Ini Jadwal Piala Dunia 2022 Terlengkap

Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina mengatakan bahwa pihaknya ingin memberikan tontonan yang maksimal untuk para suporter Piala Dunia 2022.

Collina mengatakan, FIFA mengganti waktu yang terbuang dalam pertandingan menjadi tambahan waktu di injury time.

"Apa yang sudah kami lakukan di Rusia (Piala Dunia 2018) adalah menghitung waktu untuk kompensasi secara lebih akurat," kata Pierluigi Collina, dilansir dari ESPN.

Baca Juga : Alasan Shakira dan Dua Lipa Menolak Tampil di Opening Ceremony Piala Dunia 2022

"Kami mengatakan kepada semua orang untuk tidak terkejut jika mereka melihat ofisial keempat mengangkat papan elektronik dengan angka besar di atasnya, enam, tujuh atau delapan menit," ucap mantan wasit legendaris Italia itu.

Collina mencontohkan, misalnya saja ada tiga gol yang terjadi pada pertandingan, sedangkan setiap gol menghabiskan satu hingga satu setengah menit untuk perayaan. Artinya ada lima atau enam menit yang terbuang selama pertandingan 2x45 menit.

"Apa yang ingin kami lakukan adalah menghitung secara akurat waktu tambahan di akhir setiap babak. Bisa jadi ofisial keempat yang melakukan itu, kami sukses di Rusia dan kami mengharapkan hal yang sama di Qatar," ucap Collina.

Collina mengungkapkan, durasi injury time ini diusulkan oleh ofisial keempat alias wasit cadangan yang berdiri di luar lapangan.

Wasit keempat bertugas menghitung waktu yang terbuang untuk selanjutnya ditambahkan ke injury time.

Selain laga Inggris vs Iran, partai lain di Piala Dunia 2022 yang mendapat injury time panjang adalah Senegal vs Belanda dan Amerika Serikat vs Wales.

Dilansir dari Opta Joe, injury time Amerika Serikat vs Wales di babak kedua berlangsung selama 10 menit 34 detik, sementara tambahan waktu Senegal vs Belanda di babak kedua 10 menit tiga detik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :