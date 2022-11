Fantastis! Segini Besaran Gaji Lionel Messi di PSG dan Barcelona

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Gaji Lionel Messi di PSG atau Paris Saint-Germain cukup tinggi. Dalam sehari ia bisa mengantongi hampir 2 milyar. Lionel Messi diresmikan menjadi pemain baru PSG pada tahun 2021. Messi akhirnya memilih PSG sebagai kariernya di lapangan hijau. Messi resmi menandatangani kontrak selama 2 tahun hingga 2023 bersama klub PSG.

Ada opsi perpanjangan tahun jika ia memang betah di klub PSG. PSG memang memiliki proyek jangka Panjang sejak diambil alih oleh Qatar Investment Authority pada tahun 2011 yang salah satunya bisa mendatangkan Lionel Messi.

Saat ini missi itu terwujud dengan menggandeng Messi demi mewujudkan impian nya lagi yaitu menjuarai Liga Champions. Untuk membuat Messi bisa tampil seperti hal nya di Barcelona, PSG juga memberikan fasilitas yang sama terutama soal gaji.

Berikut ini adalah rincian gaji messi yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Gaji Messi di PSG

Menurut Evening Standard, Lionel Messi dihargai sebesar 35 juta euro (sekitar Rp590 miliar) per tahun setelah pajak oleh PSG. Hal itu berarti Messi akan menerima 3 juta euro (sekitar 50 miliar) per bulannya atau 729.000 euro (sekitar Rp12 miliar) setiap minggunya. Messi juga akan menerima sebesar 144,68 euro (sekitar 2,5 juta) per menit atau 2,41 euro (sekitar Rp40.000) per detiknya.

Selain evening standard, L’Equipe yang merupakan media asal Prancis juga mengklaim bahwa Messi akan mengantongi sekitar 40 juta euro (sekitar Rp675 miliar). Angka-angka yang disebutkan hanya perkiraan karena PSG belum merilis gaji detail Messi.

2. Gaji Messi di Barcelona

Lionel Messi memperoleh Sebagian kekayaannya sebagai pemain andalan untuk Barcelona. Dirinya juga menjadi pemain sepakbola dengan bayaran tertinggi di dunia. Khususnya setelah Messi menandatangani kontrak terakhirnya bersama Barcelona di Medio pada tahun 2017 silam. Kabarnya, Barcelona memberi Messi gaji tahunan sekitar US$168 juta atau sekitar Rp2,4 triliun.

Itu baru dari hasil gajinya di Barcelona. Messi juga bisa diperkirakan menghasilkan setidaknya US$40 juta per tahun dari iklan dan endorsement atau sekitar Rp572 miliar. Saat di penghujung kontrak, Messi dan Barcelona sepakat untuk berpisah. Niat klub untuk mempertahankan pemain terbaiknya terganjal oleh regulasi soal pembagian gaji pemain pada kompetisi sepak bola tertinggi di Spanyol.

3. Karir Messi di Klub Barcelona (2003-2021)

Pada usia 16 tahun, Messi melakukan debut tim pertamanya Ketika ia masuk pada menit ke 75 dalam pertandingan persahabatan melawan Porto asuhan Jose Mourinho pada 16 November 2023.

Messi bergabung dengan Barcelona C selain Juveniles A, memainkan pertandingan pertamanya untuk tim ketiga pada 29 November. Ia membantu menyelamatkan mereka dari zona degradasi divisi tercera.

Messi mempertahankan performa mencetak gol nya di paruh kedua musim, tahun 2012 ia memecahkan beberapa rekor lama. Pada tanggal 7 maret, 2 minggu setelah mencetak 4 gol dalam pertandingan liga melawan Valencia, ia mencetak 5 gol dalam pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Bayer Leverkusen, pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kompetisi.

Pada tanggal 1 Juli 2021, Messi menjadi agen bebas setelah kontraknya berakhir dengan negosiasi kesepakatan baru yang rumit karena masalah keuangan di Barcelona. Pada tanggal 5 Agustus, Barcelona mengumumkan bahwa messi tidak akan tinggal di klub, meskipun kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan akan menandatangani kontrak itu.

4. Karir Messi di Klub PSG (2021 – sekarang)

Pada 10 Agustus, Messi bergabung dengan klub Prancis Paris Saint-Germain. Ia menandatangani kontrak dua tahun hingga Juni 2023 dengan opsi perpanjangan satu tahun. Messi memilih 30 sebagai nomor skuatnya, sama seperti yang ia gunakan Ketika remaja saat melakukan debut seniornya untuk Barcelona.

Messi melakukan debutnya untuk klub pada 29 Agustus, masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua saat menang 2-0 atas Reims di Liga 1. Setelah mencetak 40 gol di level klub dan Internasional untuk tahun kalender dan membantu Argentina memenangkan Copa America 2021, Messi menerima rekor Ballon d’Or ketujuh pada 29 November.

Itulah beberapa rincian gaji Lionel Messi yang mungkin kamu belum tahu.

