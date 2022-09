Karim Benzema Borong 3 Penghargaan Marca Awards, Ballon d'Or Selanjutnya?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Penyerang Real Madrid, Karim Benzema, panen penghargaan dalam ajang Marca 2022 Awards Gala.

Karim Benzema diganjar tiga penghargaan Marca 2022 Awards Gala 2022 atas penampilan apiknya musim lalu, Rabu (28/9/2022).

Karim Benzema sukses mengantar Real Madrid meraih double winner, Liga Spanyol dan Liga Champions, musim lalu.

Pemain asal Prancis itu menyabet gelar Pichichi Trophy sebagai top skor Liga Spanyol dengan total 27 gol.

Benzema mengawinkan gelar top skor dengan Alfredo Di Stefano Trophy alias Pemain Terbaik Liga Spanyol musim lalu.

Tak cukup itu saja, pemain 34 tahun itu juga dinobatkan sebagai pemain terfavorit dari para sesama pemain dan menggondol Hyundai Supporters' MVP Trophy.

Ini adalah pencapaian individu kesembilan yang diraih Benzema sepanjang tahun 2022.

Sebelumnya, eks pemain Olympique Lyon itu meraup gelar top skor Liga Champions, UEFA Player of The Season, dan French Player of The Year.

"Saya merasa sangat bangga dengan pekerjaan saya. Saya pikir tahun ini akan menjadi tahun yang sulit. Saya selalu ingin berbuat lebih banyak," kata Karim Benzema dilansir dari Marca.

Benzema juga dijagokan menjadi pemenang Ballon d'Or 2022. Kontribusi besar Benzema musim lalu disebut jadi faktor utama.

Apalagi jika nantinya Benzema mampu membawa timnas Prancis menjuarai Piala Dunia 2022. Kesempatannya untuk memenangi Ballon d'Or sangat terbuka.

