Hasil Playoff Liga Champions: Benfica dan Tim Israel Lolos ke Fase Grup

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut hasil babak playoff Liga Champions 2022, tiga tim telah memastikan tiket ke babak penyisihan utama.

Playoff Liga Champions 2022-2023 memainkan leg kedua pada Rabu (24/8/2022) dini hari WIB.

Ada tiga laga yang digelar pada dini hari tadi yakni Benfica vs Dynamo Kiev, Viktoria Plzen vs Qarabagm dan Crvena Zvezda vs Maccabi Haifa.

Benfica sukses merebut tiket ke penyisihan grup Liga Champions 2022-2023 usai membekuk Dynamo Kiev dengan skor 3-0 pada leg kedua. Secara agregat, tim asal Portugal ini menang 5-0 atas Dynamo.

Viktoria Plzen menyusul langkah Benfica ke babak utama. Di playoff, wakil Republik Ceko itu menumbangkan Qarabag (Azerbaijan), dengan agregat 2-1.

Tiket terakhir hari ini direbut wakil Israel Maccabi Haifa. Lewat partai dramatis, Maccabi menahan imbang 2-2 Crvena Zvezda sekaligus lolos dengan agregat 5-4.

Masih ada tiga tiket lagi ke babak utama yang akan diperebutkan pada partai yang digelar Kamis (25/8/2022) dini hari WIB.

Ketiga partai tersebut yakni Dynamo Zagreb vs Bodo/Glimt, Trabzonspor vs FC Copenhagen, dan PSV Eindhoven vs Rangers FC.

Berikut Hasil Playoff Liga Champions 2022-2023

Benfica (Portugal) 3-0 Dynamo Kiev (Ukraina): (agregat 5-0)

Viktoria Plzen (Republik Cek) 2-1 Qarabag (Azerbaijan): (agregat 2-1)

Crvena Zvezda (Serbia) 2-2 Maccabi Haifa (Israel): (agregat 4-5).

