Tombak tajam Napoli Dries Mertens (depan) selepas menjebhol gawang Sassuolo - Reuters/Ciro de Luca

Bisnis.com, JAKARTA - Napoli berhasil membekuk Sassuolo 3-1 dalam laga pekan ke-11 Serie A Italia di Stadion San Paolo, Napoli, pada Minggu malam WIB (29/10/2017).

Kemenangan itu diwarnai keberhasilan penyerang Napoli, Dries Mertens, mencapai raihan 60 gol di Seri A. Gol Mertens melengkapi gol-gol yang dicetak Jose Callejon dan Allan, sementara Sassuolo membalas lewat Diego Falcinelli.

Keberhasilan mengantongi tiga poin tambahan membuat tim besutan Maurizio Sarri kembali memantapkan posisi mereka di puncak klasemen dengan raihan 31 poin dan terpaut tiga poin dari Juventus (28) di peringkat kedua dan Lazio (28) di posisi ketiga.

Napoli yang tampil menyerang sejak awal akhirnya bisa membuka keunggulan lewat Allan yang melepaskan tendangan kaki kanan dari dalam kotak penalti pada menit 22.

Pada menit 41 Sassuolo mengejutkan tuan rumah dengan mencetak gol penyama kedudukan saat Falcinelli menanduk umpan silang kiriman Matteo Politano.

Namun, semenit jelang babak pertama rampung Callejon berhasil merebut kembali keunggulan bagi Napoli lewat tembakan keras jarak jauh yang berhasil memanfaatkan celah di sudut sempit menyusul situasi sepak pojok. Babak pertama berakhir dengan kedudukan 2-1 untuk keunggulan tuan rumah.

Mertens memperbesar keunggulan Napoli di awal-awal babak kedua ketika ia menyelesaikan umpan sundulan Raul Albiol menyambut sepak pojok pada menit 54. Skor 3-1 tetap bertahan hingga wasit Luca Pairetto meniup peluit tanda laga usai.

Hasil pekan ke-11 hingga Minggu tengah malam WIB: AC Milan 0 vs Juventus 2; AS Roma 1 vs Bologna 0; Benevento 1 vs Lazio 5; Crotone 2 vs Fiorentina 1; Napoli 3 vs Sassuolo 1; Sampdoria 4 vs Chievo Verona 1; SPAL 1 vs Genoa 0; Udinese 2 vs Atalanta Bergamo 1.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Senin, 30 Oktober:

02:45 Torino vs Cagliari

Selasa, 31 Oktober:

02:45 Hellas Verona vs Inter Milan.

Sumber : Antara/LegaSerieA.it