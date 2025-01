Indonesia Masters 2025, Sabar/Reza Tidak Mau Terbebani Meski Jadi Unggulan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Ganda putra bulu tangkis Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi tidak menduga akan menjadi unggulan keenam pada Indonesia Masters 2025.

Sabar/Reza menjadi ganda putra dengan status unggulan tertinggi kedua asal Indonesia setelah unggulan pertama yang dihuni Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto.

“Mungkin bedanya sekarang kita sudah jadi seeded ya, karena sebelumnya kita tidak pernah seeded di Super 500. Ya mudah-mudahan bisa meraih hasil yang maksimal,” kata Sabar saat ditemui di Jakarta, Senin.

Penampilan Sabar/Reza cukup baik sepanjang 2024. Selain berhasil memenangi gelar Spain Masters, mereka juga mampu melaju sampai final pada lima turnamen dengan raihan satu gelar juara, sehingga mereka pun berhak tampil di ajang World Tour Finals 2024.

Meski menjalani 2024 dengan baik, pasangan Sabar/Reza tidak mau terbebani dengan pencapaian tahun lalu.

“Mungkin bisa dibilang 2024 itu full of blessing banget buat kami berdua dan di tahun ini kami ingin mencoba di track yang sama. Bisa lebih stabil tapi tidak mau terbebani hasil tahun kemarin, tapi kami ingin kejar terus peringkat mungkin sampai bisa lima besar, tiga besar,” ucap Sabar.

Pada Indonesia Masters 2025, Sabar/Reza akan bertemu wakil China Xie Hao Nan/Zheng Wei Han pada putaran 32 besar.

“Kalau misalnya melihat bagan (Indonesia Masters) kami tidak mau terbebani. Mungkin kami mau nothing to lose aja sih. Masih nothing to lose sampai sekarang."

Indonesia Masters 2025 juga akan menjadi turnamen pamungkas bagi ganda putra legendaris Indonesia Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan. Baik Sabar maupun Reza mengakui bahwa mereka merupakan penggemar berat “The Daddies” dan merasa terhormat pernah bermain bersama mereka.

“Pastinya setelah The Daddies enggak latihan di pelatnas, kita kan latihan bareng terus. Mereka selalu terus kasih support, kasih kita motivasi, dan kami berdua juga merupakan penggemar berat mereka. Teladan kami berdua. Semoga apa yang mereka nanti lakukan setelah tidak jadi atlet bisa jadi berkat buat banyak orang,” tutur Sabar.