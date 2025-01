Final Indonesia Masters Persembahkan Tribute The Daddies, Minggu (26/1) Pukul 10.00 WIB

Tribute The Daddies akan digelar di partai puncak Indonesia Masters 2025 pada Minggu (26/1/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Partai final turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2025 akan digelar Minggu (26/1/2025) mulai pukul 13.00 WIB.

Sebelum pertandingan puncak, diselenggarakan acara penghormatan kepada pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dengan tajuk Momen of Honor, Tribute To The Daddies mulai pukul 10.00 WIB.

Acara perpisahan untuk Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan akan digelar pada hari terakhir turnamen final Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (26/1).

“Dalam rangka kejuaraan ini, kita juga adakan ‘Tribute to Daddies’. Karena kita tahu Hendra/Ahsan punya prestasi luar biasa dan menjadi inspirasi para atlet muda Indonesia ke depan,” kata Sekretaris Jendral PP PBSI Ricky Soebagdja dalam konferensi pers.

Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Masters 2025 Armand Darmadji mengatakan, tribut tersebut merupakan bentuk apresiasi PP PBSI atas kontribusi pasangan berjuluk “The Daddies” itu selama kariernya di bulu tangkis, dan konsistensi prestasi luar biasa untuk Indonesia.

“Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya untuk The Daddies, kami ingin memberikan yang terbaik karena mereka juga selalu memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” kata Armand.