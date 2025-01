Jadwal Putaran Ketiga Piala FA, Arsenal vs Manchester United, Villa Vs West Ham

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal putaran ketiga Piala FA akan mulai bergulir pada Jumat (10/1) dini hari WIB. Putaran ketiga Piala FA ini akan mempertemukan Arsenal vs Manchester United.

Pertemuan antara kedua tim dari Premier League ini akan digelar pada Minggu (12/1) di Stadion Emirates, London, pukul 22.00 WIB, demikian catatan FA.

Ini merupakan satu-satunya pertandingan antara dua tim favorit pada putaran ketiga sehingga baik Arsenal maupun Manchester United tentu berambisi untuk melaju ke babak selanjutnya.

Kedua tim merupakan tim dengan gelar Piala FA terbanyak sepanjang sejarah dengan Arsenal mampu mengamankan 14 gelar, sedangkan Manchester United dengan 13 gelar.

Selain laga Arsenal vs Manchester United, putaran ketiga akan menyajikan laga antara dua tim Premier League yaitu antara Aston Villa vs West Ham di Stadion Villa Park, Birmingham, Sabtu (11/1) pukul 03.00 WIB.

Ini akan menjadi laga antarklub yang yang berada di situasi berbeda pada kompetisi Liga Inggris karena Aston Villa berada di papan tengah, sedangkan West Ham tengah berupaya menjauhi zona degradasi.

Aston Villa kini berada di peringkat kedelapan klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 32 poin dari 20 laga, hanya terpaut empat poin dari posisi empat besar.

Sementara itu, West Ham kini menempati peringkat ke-14 klasemen sementara Liga Inggris setelah mengumpulkan 23 poin dari 20 laga, berjarak enam poin dari zona degradasi.

Selain dua laga tadi, ada juga pertandingan Liverpool vs Accrington, Chelsea vs Morecambe, Manchester City vs Salford City hingga Tamworth FC vs Tottenham.

Berikut jadwal lengkap putaran ketiga Piala FA:

Jumat (11/1)

Sheffield United vs Cardiff 02.00 WIB

Fulham vs Watford 02.45 WIB

Everton vs Peterborough 02.45 WIB

Sabtu (12/1)

Wycombe vs Portsmouth 02.45 WIB

Aston Villa vs West Ham 03.00 WIB

Bristol City vs Wolves 19.00 WIB

Middlesbrough vs Blackburn 19.00 WIB

Birmingham vs Lincoln City 19.00 WIB

Liverpool vs Accrington 19.15 WIB

Leicester City vs QPR 21.00 WIB

Nottingham Forest vs Luton Town 22.00 WIB

Brentford vs Plymouth Argyle 22.00 WIB

Chelsea vs Morecambe 22.00 WIB

Bournemouth vs West Brim 22.00 WIB

Norwich City vs Brighton 22.00 WIB

Preston North End vs Charlton 22.00 WIB

Reading vs Burnley 22.00 WIB

Exeter City vs Oxford United 22.00 WIB

Sunderland vs Stoke City 22.00 WIB

Minggu (12/1)

Leeds United vs Harrogate Town 00.45 WIB

Manchester City vs Salford City 00.45 WIB

Leyton Orient vs Derby County 01.00 WIB

Coventry City vs Sheffield Wednesday 01.00 WIB

Mansfield vs Wigan 01.00 WIB

Hull City vs Doncaster 19.00 WIB

Tamworth FC vs Tottenham 19.30 WIB

Newcastle vs Bromley 22.00 WIB

Ipswich Town vs Bristol Rovers 22.00 WIB

Arsenal vs Manchester United 22.00 WIB

Crystal Palace vs Stockport 22.00 WIB

Southampton vs Swansea 23.30 WIB

Selasa (14/1)

Millwall vs Dag & Red 02.30 WIB