Jadwal Liga Champions Matchday 5: Bayern vs PG, Liverpool vs Real Madrid

Berikut jadwal Liga Champions 2024-2025 matchday 5, ada big match Bayern Munchen vs PSG dan Liverpool vs Real Madrid

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Champions 2024-2025 matchday 5 diwarnai dengan beberapa big match di antaranya Bayern Munchen vs Paris Saint-Germain (PSG) dan Liverpool vs Real Madrid.

Matchday 5 Liga Champions 2024-2025 akan bergulir pada Rabu (27/11/2024) dini hari dan Kamis (28/11/2024) dini hari.

Total ada 18 pertandingan yang akan dimainkan tim-tim Liga Champions di league phase musim ini.

Pada hari pertama atau Rabu dini hari ada duel Slovan Bratislava vs AC Milan yang akan berlangsung, bersamaan dengan laga Sparta Praha vs Atletico Madrid.

Selanjutnya ada 7 pertandingan yang digelar serentak pada Rabu pukul 03.00 WIB. Manchester City bertekad untuk bangkit dari rentetan 5 kekalahan beruntun saat menjamu Feyenoord.

Sementara itu Barcelona yang gagal menang dalam 2 laga beruntun di Liga Spanyol akan menjamu Brest yang sejauh ini belum terkalahkan di Liga Champions.

Big match Bayern Munchen vs PSG juga akan tersaji pada Rabu dini hari. PSG yang baru sekali menang dalam 4 laga di Liga Champions akan melawan Bayern yang sedikit lebih baik karena mencatatkan 2 kemenangan.

Selain itu 2 wakil Italia juga akan berlaga dini hari nanti, yakni Inter Milan vs RB Leipzig dan Young Boys vs Atalanta.

Di atas kertas Inter dan Atalanta punya kans besar untuk memetik kemenangan atas lawan-lawannya.

Bayer Leverkusen akan menghadapi RB Salzburg di Bay Arena, sementara Sporting CP akan menjamu Arsenal.

Selanjutnya pada Kamis dini hari ada laga Red Star Belgrade vs VfB Stuttgart dan Sturm Graz vs Girona yang digelar lebih dulu.

Menyusul kemudian laga-laga yang dimainkan tim-tim elite Eropa seperti Aston Villa vs Juventus, AS Monaco vs Benfica, dan Liverpool vs Real Madrid.

Ini adalah laga pertama Arne Slot bersama Liverpool menghadapi tim tersukses di Liga Champions, Real Madrid.

Sementara itu Juventus yang belum terkalahkan di Liga Italia akan menghadapi tantangan sulit dari Aston Villa yang sempat mengalahkan Bayern Munchen di kandang.

Ada juga laga Celtic vs Club Brugge, Bologna vs Lille, PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk, dan Dinamo Zagreb vs Borussia Dortmund.

Berikut jadwal Liga Champions 2024-2025: