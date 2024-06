Prediksi Inggris vs Slovakia, Southgate Sorot Tembok Pertahanan Musuh

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Inggris akan menantang Slovakia dalam babak 16 besar Euro 2024 di Arena AufSchalke Gelsenkirchen, Minggu (30/6/2024) malam, 23.00 WIB.

Pelatih Inggris, Gareth Southgate mengatakan timnya sudah mempersiapkan dengan matang untuk pertandingan malam hari nanti melawan Slovakia di babak 16 Besar Euro 2024. Southgate mengeklaim telah memiliki cara menaklukan Slovakia.

“Kami sudah sering berada di sini sebelumnya, kami tahu apa yang diperlukan dan kami sangat gembira dengan tantangan ini,” kata Southgate melansir laman resmi Euro 2024, Minggu (30/6/2024).

Melawan Slovakia, Southgate memandang tim Eropa Tengah sebagai tim yang memiliki permainan daya juang tinggi.

Sehingga, permainan malam nanti akan menjadi tantangan bagi dirinya dan anak asuhnya untuk memenangkan laga.

“[Slowakia] menekan dengan tinggi, mereka agresif dalam pertahanan, dan Anda harus menemukan cara untuk menerobos tekanan itu. Jadi ini akan menjadi ujian yang paling berat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Southgate tetap yakin bahwa timnya dapat menerobos pertahanan dari Slovakia dan bisa melenggang langsung ke babak Perempat Final Euro 2024.

“Kami datang ke sini bukan hanya untuk keluar dari grup. Kami datang ke sini untuk mencoba dan memenangkan turnamen,” ujar Southgate.

Adapun, Inggris lolos ke babak 16 besar setelah tampil kurang meyakinkan di fase Grup C. Usai mengalahkan Serbia di pertandingan pertama, the Three Lions seakan tidak tahu bagaimana cara membuat gol ke gawang lawan.

Slovakia sendiri datang ke babak 16 besar setelah menjadi peringkat tiga terbaik setelah menduduki peringkat tiga grup E dibawah Rumania dan Belgia.

Prediksi susunan pemain Inggris vs Slovakia:

England possible starting lineup:

Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane

Slovakia possible starting lineup:

Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin

Head to Head Inggris vs Slovakia:

12 Oct 2002 Slovakia vs England 1-2 UEFA European Championship

11 Jun 2003 England vs Slovakia 2-1 UEFA European Championship

28 Mar 2009 England vs Slovakia 4-0 International Friendly

20 Jun 2016 Slovakia vs England 0-0 UEFA European Championship

04 Sep 2016 Slovakia vs England 0-1 FIFA World Cup

04 Sep 2017 England vs Slovakia 2-1 FIFA World Cup