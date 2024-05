Jadwal Perempat Final Piala Uber 2024: Indonesia vs Thailand, Jepang vs India

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Tim bulu tangkis putri Indonesia akan bertemu Thailand di babak perempat final Piala Uber 2024.

Tim bulu tangkis putri Indonesia menjadi runner up Grup C usai dikalahkan Jepang dengan skor tipis 2-3, Rabu (1/5/2024), di Chengdu Hi Tech Zone Sports Center Gymnasium.

Tim bulu tangkis Indonesia menutup pertandingan melawan Jepang dengan kemenangan yang dibukukan tunggal putri Komang Ayu Cahya Dewi.

Komang Ayu menaklukkan tunggal putri muda Jepang Tomoka Miyazaki dengan rubber game 21-12, 14-21, 21-13 dalam tempo 57 menit.

"Saya senang karena dari segi permainan saya bermain lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Walaupun memang kita menjadi runnerup grup, kami telah berusaha," kata Komang Ayu kepada wartawan usai pertandingan.

Gim pertama berlangsung ringan bagi Komang yang menduduki peringkat 56 dunia. Dengan penuh percaya diri Komang Ayu bertanding dengan cepat melalui bola-bola yang menyulitkan lawan.

Miyazaki masih berusaha meraba-raba pola permainan tepat untuk mengatasi serangan-serangan pebulu tangkis Indonesia ini.

Komang pun menutup gim pertama melawan juara dunia 2022 itu dengan mudah, 21-12.

Pada gim kedua, Miyazaki tampil lebih berani dan menyerang sehingga Komang beberapa kali tertinggal dari bintang muda Negeri Sakura tersebut.

Komang juga tidak bisa mengembangkan permainannya sampai Miyazaki memaksa rubber game setelah merebut gim pertama dengan 21-14.

"Pertama pindah lapangan agak kaget karena sedikit kalah angin tapi bolanya kencang. Jadi banyak pukulan saya yang susah," kata Komang.

Dalam gim ketiga, Komang menemukan lagi bentuk permainan yang tepat untuk melawan strategi Miyazaki. Wakil Indonesia itu pun unggul jauh 18-13 sebelum merampas gim terakhir ini dengan 21-13.

Jepang menjadi juara Grup C Piala Uber 2024, sementara Indonesia runner up. Kedua negara siap menjalani babak perempat final ajang beregu dunia bergengsi ini.

Sementara itu, skuad putra Indonesia akan berlaga dalam babak kualifikasi grup terakhir Piala Thomas 2024 melawan India.

Indonesia akan menurunkan Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo pada sektor tunggal, sedangkan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin turun dalam sektor ganda.

Hasil Piala Uber 2024, Indonesia vs Jepang, 1 Mei:

Jadwal Perempat Final Piala Uber 2024:

