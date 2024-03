Resmi, Marcus Fernaldi Gideon Umumkan Gantung Raket

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Atlet ganda putra bulu tangkis Indonesia Marcus Fernaldi Gideon mengumumkan pensiun sebagai atlet profesional.

Marcus Fernaldi Gideon mengunggah pengumuman dirinya pensiun sebagai pemain melalui akun Instagram pribadinya, Sabtu (9/3/2024).

Marcus mengucap syukur karena mampu berkarier selama kurang lebih 25 tahun dan mendulang beragam prestasi.

"Thank You God for these 33 years! Pada hari ini tepat di usia 33 tahun saya memutuskan untuk berhenti dari karier profesional badminton. Tidak terasa sudah 25 tahun tidak henti-hentinya saya berlatih dan bersaing di lapangan," tulis Marcus Fernaldi Gideon dalam unggahannya.

Marcus juga mengungkapkan bahwa pada masa kecil dulu dirinya sering dipandang sebelah mata karena kurang berprestasi di akademik.

Meski demikian, Marcus mampu membuktikan kesungguhannya menjadi atlet bulu tangkis dan mengharumkan nama Indonesia.

"Semasa saya kecil bahkan guru saya pun mengganggap saya 'madesu" atau masa depan saya suram, dianggap sebelah mata karena postur tubuh yang tidak tinggi dan bahkan prestasi saya boleh dikatakan biasa saja jika dibandingkan dengan kawan-kawan saya lain. Saya sadar saya ada sampai sekarang ini hanya karena kemurahan Tuhan saja," tutur Marcus.

Tak lupa dia mengucapkan terima kasih kepada pasangannya di dalam lapangan, Markis Kido dan Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Bersama 2 orang itu Marcus meraih prestasi tertinggi di kancah bulu tangkis dunia.

"Dalam hidup ini tidak ada yang saya sesali, apa yang sudah saya raih sekarang ini bahkan sudah melebihi apa yang pernah saya impikan. Saya dulu pernah berkata kepada istri saya saat kami masih pacaran 'saya ingin jadi world no. 1' karena pada saat itu tampaknya menjadi rank 1 adalah sesuatu yang sulit sekali untuk digapai, tapi Tuhan memberikan bahkan lebih dari yang saya bayangkan. Oleh sebab itu saya menutup karier saya dalam dunia badminton dengan hati yang puas dan rasa bersyukur. Tidak lupa saya juga berterima kasih untuk para supporter yang telah mendukung saya selama ini," ucap Sinyo, sapaannya.

Marcus bersama Kevin Sanjaya tercatat masih memegang rekor sebagai ganda putra yang terlama menduduki peringkat 1 dunia.

Pasangan beralias Minions itu menyabet posisi 1 dunia setelah juara All England 2017 dan baru lengser pada 2022.

