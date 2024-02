Jadwal Liga 1 Pekan 26: Arema FC vs Persija, Persib vs PSIS

Berikut jadwal Liga 1 2023-2024 pekan ke-26, ada big match Arema FC vs Persija dan Persib vs PSIS.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga 1 2023-2024 pekan ke-26 diwarnai beberapa big match, antara lain Arema FC vs Persija Jakarta dan Persib Bandung vs PSIS Semarang.

Pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 digelar pada Senin (26/2/2024), hanya berselang 1 hari setelah pekan ke-25 rampung pada Sabtu (24/2/2024).

Seperti biasanya, ada 9 pertandingan yang akan digelar pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024, dimulai dengan big match Arema FC vs Persija Jakarta.

Tanpa melihat peringkat di tabel klasemen, duel ini merupakan partai sengit 2 tim yang memiliki basis suporter besar.

Namun musim ini kedua tim berkutat di papan tengah hingga bawah. Persija di posisi ke-12 sementara Arema FC di urutan ke-16 alias zona degradasi.

Selain itu ada Borneo FC vs Bhayangkara FC dan Madura United vs Persikabo 1973 yang akan digelar pada Senin malam.

Selanjutnya pada Selasa (27/2/2024), ada 3 pertandingan lainnya yang digelar yakni Dewa United vs RANS Nusantara FC, PSS Sleman vs Persita Tangerang, dan Persib Bandung vs PSIS Semarang.

Laga Dewa United vs RANS diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim ada di urutan ke-10 dan ke-9 klasemen sementara.

Adapun PSS vs Persita terbilang pertandingan papan bawah, karena kedua tim ini ada di posisi ke-14 dan 15 klasemen sementara.

Big match juga tersaji pada duel Persib vs PSIS. Persib ada di urutan ketiga klasemen sementara dengan 42 poin, hanya berjarak 1 poin di belakang PSIS yang menghuni posisi kedua.

Kemenangan atas PSIS akan membuat Persib naik ke posisi kedua dengan 45 poin. Sebaliknya, jika PSIS yang menang, Persib berpeluang turun ke posisi 4 disalip Bali United yang saat ini punya poin sama.

Pada hari Rabu (28/2/2024), ada duel Persik Kediri vs Barito Putera dan PSM Makassar vs Persebaya Surabaya yang akan digelar.

Persik mengincar poin penuh setelah pekan lalu kalah, sementara Barito Putera ingin mengejar Macan Putih yang hanya berjarak 3 poin di atas mereka.

Dua tim dengan performa identik, PSM dan Persebaya juga akan beradu. Juku Eja dan Bajul Ijo sama-sama meraih 1 kemenangan dan 4 hasil imbang dalam 5 laga terakhir.

Bali United akan memainkan partai pamungkas penutup pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 dengan menjamu Persis Solo pada Kamis malam.

Berikut jadwal Liga 1 2023-2024:

