Hasil Piala Dunia U-17: Prancis Rebut Tiket ke Babak 16 Besar Usai Tekuk Korsel

Bisnis.com, JAKARTA – Tim nasional (timnas) Prancis U-17 berhasil merebut tiket ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 usai torehan kemenangan atas Korea Selatan (Korsel) dengan skor 1-0 di matchday kedua, Rabu (15/11/2023) malam.

Tim berjuluk Les Bleus itu bermain agresif sejak menit awal pertandingan. Hal ini dibuktikan melalui gol dari Mathis Amogou yang membuat mereka meraih keunggulan cepat pada menit kedua.

Gol Prancis hadir berasal dari situasi sepak pojok, umpan Ismail Bouneb disambut Amogou dengan manis. Penjaga gawang Korea Selatan, Hong Seong Min, tak berkutik menahan arus bola yang menghunjam gawang dari timnas Negeri Gingseng tersebut.

Pertandingan kian sengit dengan perlawanan dari Korea Selatan. Bahkan, pada menit ke-20 mereka punya peluang melalui Kim Myeong Jun untuk menyamakan kedudukan. Hanya saja tembakan dari pemain nomor punggung 8 itu masih mampu dibendung kiper Prancis Mathys Niflore.

Tak ingin bermain aman, Prancis pun terus melancarkan serangan demi menggandakan keunggulan lewat serangan cepat, tetapi tak ada satupun peluang yang bisa dituntaskan jadi gol. Alhasil, skor 1-0 untuk keunggulan Prancis bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, serangan diawali oleh inisiatif dari Korea Selatan. Melalui pemanfaatan bola liar di depan kotak pinalti oleh Je Ho Woon, Korea Selatan sebenarnya memiliki kesempatan emas pada menit ke-69. Meski begitu, sekali serangan tersebut masih mampu diredam oleh Mathys Niflore.

Tak patah arang, Korea Selatan terus melancarkan beberapa ancaman berbahaya di pengujung laga namun masih bisa dipatahkan. Prancis pun berhasil mempertahankan keunggulan 1-0.

Hasil ini memastikan Prancis lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 usai meraih 2 kemenangan dengan raihan 6 poin. Amerika Serikat (AS) juga lolos ke fase gugur atau knock-out dengan raihan 6 poin.

Jumlah poin Prancis dan Amerika Serikat sudah lagi tak terkejar dua tim lain yang belum meraih angka karena menyisakan satu pertandingan.

Susunan Pemain Prancis vs Korea Selatan:

Prancis U-17 (4-3-3): Mathys Niflore; Yvann Titi, Bastien Meupiyou, Joachim Kayi Sanda, Aymen Sadi; Saiman Bouabre, Ismail Bouneb, Mathis Amougou; Mathis Lambourde, Tidiam Gomis, Tidiane Diallo.

Pelatih: Jean-Luc Vannuchi

Korea Selatan U-17 (4-3-3): Hing Seong Min; Kang Min Woo, You Min Jun, Bae Seong Ho, Seo Jeong Hyeok; Baek In Woo, Jin Tae Ho, Lim Hyun Sub; Yoon Do Yong, Kim Myeong Jun, Yang Min Hyeak.

Pelatih: Byun Sung-Hwan

