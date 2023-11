Hasil Piala Dunia U-17: Korea Selatan Tumbang 1-3 dari AS

Berikut hasil Piala Dunia U-17 Korea Selatan vs Amerika Serikat yang berakhir dengan skor 3-1 untuk tim Paman Sam.

Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat membekuk Korea Selatan dengan skor 3-1 pada pertandingan lanjutan Grup E Piala Dunia U-17 yang berlangsung di Jakarta International Stadium, Minggu (12/11/2023).

Gol pembuka untuk AS tercipta di menit ke-7. Nimfasha Berchimas menyambut bola yang tidak dihalau dengan sempurna oleh bek Korsel, dengan tendangan keras ke sisi kiri gawang Hong Sung-min.

Usai mencetak gol, AS justru lebih sibuk meladeni tekanan skuad Negeri Ginseng. Korsel banyak menciptakan peluang melalui serangan dari sisi kanan pertahanan lawan, kendati belum beruntung untuk bisa mencetak gol.

Tim besutan Byun Sung-hwan itu akhirnya menyeimbangkan kedudukan lewat Kim Myung-jun pada menit ke-35. Myung-jun menyambut bola rebound dari tendangan Yang Min-hyeok yang sebelumnya ditepis Adam Beaudry.

Kedua tim tak mengendurkan serangan, tetapi tidak ada gol tambahan hingga wasit meniup peluit tanda turun minum.

Tak lama usai babak kedua dimulai, AS kembali unggul melalui gol Cruz Medina pada menit ke-49. Tendangan pemain bernomor punggung 10 itu terpaksa membuat kiper Hong Sung-min kembali memungut bola dari gawangnya sendiri.

Namun, tempo permainan kedua tim cenderung menurun kemudian. Skuad muda AS dan Korea Selatan lebih banyak berjibaku di area tengah sembari mencari celah pertahanan lawan masing-masing.

Akhirnya, AS memperlebar keunggulannya pada menit ke-73. Usai meliuk-liuk di sisi kiri pertahanan Korsel, Berchimas mencetak gol keduanya dengan tendangan apik ke sisi kanan gawang Sung-min.

Kedudukan tersebut bertahan hingga wasit meniup peluit tanda pertandingan usai. Tim yang ditukangi Gonzalo Segares itu berhasil unggul 3-1 atas Korea Selatan.

Secara statistik, AS unggul dalam penguasaan bola yang mencapai 54%. Namun, Korsel lebih banyak menciptakan peluang dengan 23 tembakan, meskipun hanya 7 yang berhasil tepat sasaran. Di sisi lain, skuad AS bermain efektif dengan 7 tembakan on target dari 9 percobaan.

Pertandingan berlangsung keras dengan total 27 pelanggaran tercipta. Wasit mengeluarkan enam kartu kuning, yakni untuk bek Korsel Yoo Min-jun pada menit ke-11, penyerang AS David Vazquez dan gelandang Korsel Baek In-woo pada masa perpanjangan waktu babak pertama.

Kemudian bek AS Aiden Harangi pada menit ke-52, serta gelandang AS Micah Burton dan bek Noahkai Banks pada injury time babak kedua.

Susunan Pemain

Korea Selatan U-17 (4-3-3): Hong Sung-min; Bae Seong-ho, Kang Min-woo, Yoo Min-jun, Seo Jeong-hyeok; Baek In-woo, Cha Je-hoon, Jin Taeho; Yoon Doyong, Kim Myungjun, Yang Minhyuk

Pelatih: Byun Sung-hwan

Amerika Serikat U-17 (4-3-3): Adam Beaudry; Oscar Verhoeven, Aiden Harangi, Noahkai Banks, Tyler Hall; Pedro Soma, Taha Habroune, Cruz Medina; Nimfasha Berchimas, David Vazquez, Keyrol Figueroa

Pelatih: Gonzalo Segares

